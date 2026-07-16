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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس تطوير التعليم الفني يكشف شروط الالتحاق بالبكالوريا التكنولوجية وكيفية التقديم

رئيس تطوير التعليم الفني يكشف شروط الالتحاق بالبكالوريا التكنولوجية وكيفية التقديم
رئيس تطوير التعليم الفني يكشف شروط الالتحاق بالبكالوريا التكنولوجية وكيفية التقديم
شيماء جمال

قال الدكتور عمرو بوصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن تطبيق نظام البكالوريا التكنولوجية يستهدف خلال العام الحالي جميع محافظات الجمهورية الـ27، من خلال أكثر من 2800 مدرسة، منوها أن العام الدراسي الجديد يشهد أيضاً وجود 215 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، إلى جانب افتتاح خمسة مراكز تميز جديدة بالتعاون مع الجانب الألماني، بما يتيح فرص للطلاب لاختيار التخصص الذي يناسبهم، وكذلك اختيار الشريك الصناعي الذي يحقق لهم أفضل تدريب وفرص مستقبلية.

وأوضح شروط القبول فى مدارس البكالوريا التكنولوجية  قائلا: إن الشرط الأساسي هو الحصول على الشهادة الإعدادية، ويختلف الحد الأدنى للمجموع من محافظة لأخرى، ويخضع المتقدمون لمدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى مجموعة من الاختبارات تشمل اختبارات الذكاء واللغة وبعض الاختبارات العلمية البسيطة، للتأكد من أهليتهم للالتحاق بهذا النظام التعليمي.

وبين أن جميع إجراءات التقديم متاحة إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يمكن للطلاب إنهاء جميع الخطوات من أماكنهم دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة أو التعامل مع أي إجراءات ورقية أو عناصر بشرية.

وأوضح أن عملية تطوير مناهج البكالوريا التكنولوجية بدأت منذ عام 2019، واكتملت في العام الماضي، مؤكداً أنها عملية مستمرة تواكب التطورات المتلاحقة في التكنولوجيا، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الصناعية، ويتم تحديثها باستمرار بالتعاون مع سوق العمل لضمان امتلاك الخريجين للمعارف والمهارات المطلوبة حالياً ومستقبلاً.

وأكد أن المدارس أصبحت مستعدة لتطبيق المناهج المطورة، موضحاً أن منظومة التعليم تضم حالياً 215 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية موزعة على جميع المحافظات، إضافة إلى أكثر من 2800 مدرسة للتعليم الفني التقليدي الذي أصبح يحمل مسمى البكالوريا التكنولوجية.

وأعلن عن إتاحة برامج جديدة لأول مرة في تاريخ التعليم التكنولوجي المصري، تمتد لمدة عام أو عامين، تستهدف الطلاب الذين لا تناسبهم الدراسة النظرية أو يواجهون ظروفاً دراسية خاصة، ويحصل الدارس بعدها على دبلوم مهني، بما يوفر مسارات تعليمية أكثر مرونة تتناسب مع احتياجات مختلف الطلاب.

وعن استعداد المعلمين، قال إن الوزارة انتهت من تدريب 145 ألف معلم على مستوى الجمهورية على تطبيق المناهج الجديدة ومنهجية البكالوريا التكنولوجية، مشدداً على جاهزية المنظومة بالكامل، ومؤكداً أن المعلمين المصريين يمتلكون الكفاءة اللازمة ويثبتون قدراتهم في مختلف المحافل المحلية والإقليمية.

عمرو بوصيلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية البكالوريا التكنولوجية مدارس الإعدادية

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