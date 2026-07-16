علي غنيم: إقبال كبير على علاج الصدفية فى سيوة من قبل السائحين لصعوبة العلاج فى بلادهم

قال علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية إن واحة سيوة تشهد جذبا سياحيا، ولكن أكثر الجنسيات التى تأتى إلى الواحة تكون من دول شمال أوروبا، لأنها من البلاد التى تشهد طقسًا شديد البرودة، لذلك يأتى السياح إلى الواحة للاستمتاع بالمناخ الجاف، وأيضا للاستفادة من علاج الجسم خاصة الروماتيزم والرمال.

وأوضح علي غنيم، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر، أن العلاج الذي يقدمه أهالي سيوة يكون متوارث من أجدادهم، خاصة علاج الصدفية، إلى جانب الروماتيزم، موضحًا أن علاج الصدفية يشهد إقبالا كبيرا من السائحين، لأنه يصعب علاجه فى بلادهم، منوها أنه التقى خلال مشاركاته في المحافل الدولية عدد من الزائرين الذين أكدوا أن حالتهم تحسنت بصورة كبيرة من الصدفية بعد العلاج في سيوة، وأن بعضهم أشار إلى تراجع أعراض الصدفية بنسبة وصلت إلى 98%، وهو ما يمثل دعاية قوية جدا لواحة سيوة، التي تمتاز بعلاج هذا النمط من الأمراض.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أن الترويج لواحة سيوة لا يقتصر على السياحة العلاجية فقط، وإنما تشتمل الواحة أيضًا على أكثر من معبد فرعونى، بالإضافة إلى السفارى، حيث تضم عددًا من المعابد الفرعونية والمواقع التاريخية، إلى جانب المناظر الطبيعية الخلابة، فهناك سائحون يأتون سيوة للاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس، ويلتقطوا الصور التذكارية.

وأوضح علي غنيم، أن واحة سيوة تستوعب يوميا على الأقل 3000 سائح، بالإضافة الى التوسع في إنشاء الوحدات الفندقية والشقق الفندقية، منوها أن وزارة السياحة أصدرت قرارات لتسهيل إنشاء الشقق الفندقية.