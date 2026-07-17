بعد وفاتها بأزمة قلبية.. والد ندى بلال: ابنتي رحلت ضحية ضغوط الثانوية العامة

عبر والد الطالبة ندى بلال، التي توفيت إثر تعرضها لأزمة قلبية، عن حزنه العميق لفقدان ابنته، مؤكدا أن الضغوط النفسية المصاحبة لفترة امتحانات الثانوية العامة كانت سببا في تدهور حالتها.

وكتب والد الطالبة، عبر حسابه على موقع فيسبوك: رحلت ابنتي ضحية من ضحايا الثانوية العامة، بعد أن أثقلتها الضغوط والخوف والتعب، لكن ذكراها ما زالت في قلبي، ابتسامتها وملامحها البريئة لا تغيب عني.

و أضاف: فقدها ألم كبير وفراغ لا يملؤه شيء، غير أني احتسبها عند الله روحا طاهرة، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وارزقني الصبر والرضا.

وكانت الطالبة ندى بلال قد توفيت إثر تعرضها لأزمة قلبية، في واقعة أثارت حالة واسعة من الحزن بين أهالي محافظة الغربية، الذين حرصوا على تشييع جثمانها في جنازة مهيبة.

وأعادت الواقعة إلى الواجهة الحديث عن الضغوط النفسية التي يتعرض لها طلاب الثانوية العامة خلال موسم الامتحانات، وما قد تسببه من آثار نفسية وصحية تستدعي مزيدا من الاهتمام والدعم للطلاب وأسرهم.