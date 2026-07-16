موعد نتيجة الثانوية العامة 2026.. حقيقة إعادة توزيع الدرجات

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، وسط حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية إعادة توزيع درجات بعض الأسئلة في عدد من المواد الدراسية.

انتهاء أعمال التصحيح الإلكتروني

ومع تزايد التساؤلات، تتجه الأنظار إلى وزارة التربية والتعليم واللجان الفنية المختصة لمعرفة حقيقة ما يتم تداوله، خاصة مع اقتراب انتهاء أعمال التصحيح الإلكتروني ورصد الدرجات.

موقف اللجان الفنية من الامتحانات

وفي هذا السياق، كشف الصحفي والمتخصص في شؤون التعليم محمد الشرقاوي تفاصيل جديدة بشأن موقف اللجان الفنية من الامتحانات، وحسم الجدل حول إعادة توزيع الدرجات، كما توقع الموعد الأقرب لإعلان النتيجة، موضحًا الخطوات التي ستلي إعلانها، بدءًا من التظلمات وحتى انطلاق تنسيق القبول بالجامعات.

مؤشرات على إعادة توزيع درجات

وأكد الصحفي والمتخصص في شؤون التعليم محمد الشرقاوي أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على إعادة توزيع درجات أي من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026، مشيرًا إلى أن اللجان الفنية لم ترصد أية ملاحظات أو مشكلات تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار.

حقيقة إعادة توزيع الدرجات

وأوضح الشرقاوي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اللجان الفنية المعنية بمراجعة الامتحانات عقدت اجتماعاتها خلال الفترة الماضية، وانتهت إلى أن الامتحانات، ومن بينها الكيمياء والفيزياء، لم تشهد أخطاء تستوجب إعادة توزيع الدرجات، مؤكدًا أن أي قرار من هذا النوع يتم الإعلان عنه بشكل رسمي فور ثبوت وجود أزمة حقيقية أو كثرة الشكاوى بشأن مادة معينة.

تعديلات على توزيع الدرجات

وأشار إلى أن البيانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم أكدت أن الامتحانات جاءت مطابقة للمواصفات الفنية، وسارت بصورة منتظمة دون تسجيل ملاحظات جوهرية، وهو ما يعزز عدم وجود اتجاه لإجراء أي تعديلات على توزيع الدرجات.

وأضاف أن اللجان الفنية لم تعترض على أي سؤال أو مادة، ولم تصدر عنها توصيات بإعادة توزيع الدرجات، الأمر الذي يجعل احتمالية حدوث ذلك ضعيفة للغاية في ظل المعطيات الحالية.

منظومة التصحيح الإلكتروني

وفي سياق متصل، أشاد الشرقاوي بمنظومة التصحيح الإلكتروني، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية بين الطلاب، حيث تقلل من احتمالات الخطأ البشري، وتضمن دقة أكبر في رصد الدرجات، إلى جانب تسريع إجراءات إعلان النتائج.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

وعن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، رجح الشرقاوي أن يتم اعتمادها وإعلانها خلال الفترة من 25 يوليو وحتى 2 أغسطس 2026، لافتًا إلى أنه عقب إعلان النتيجة ستبدأ وزارة التربية والتعليم في تلقي طلبات التظلمات، قبل انطلاق أعمال تنسيق القبول بالجامعات واختيار الكليات للطلاب الناجحين.