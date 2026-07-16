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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بالرقص والورود ورذاذ الفوم.. طلاب الثانوية العامة يحتفلون بانتهاء ماراثون الامتحانات في المحافظات

طلاب الثانوية العامة يحتفلون بانتهاء ماراثون الامتحانات في المحافظات
طلاب الثانوية العامة يحتفلون بانتهاء ماراثون الامتحانات في المحافظات
قسم المحافظات

مع إسدال الستار على ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026، تحولت ساحات المدارس في عدد من المحافظات إلى مشاهد احتفالية عفوية، بعدما تخلص الطلاب من ضغوط استمرت لأسابيع طويلة. 

واختلفت طرق التعبير عن الفرحة من محافظة إلى أخرى، حيث امتزجت الفرحة بالورود والشوكولاتة ورذاذ الفوم، لتتحول محيطات اللجان إلى ساحات احتفال عكست حجم السعادة بانتهاء امتحانات الثانوية العامة. 

طلاب الثانوية العامة بدمياط يحتفلون بالطبل والمزمار

ففي دمياط، استقبل أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، أبناءهم الطالبات بالورود والبالونات والمزمار عقب خروجهم من لجان الامتحانات.

كان قد انتهى الطلاب من امتحانات الثانوية العامة، اليوم، ويعد اليوم الخميس هو آخر امتحانات الثانوية العامة سواء الشعبة الأدبية أو العلمية.

وعمّت الفرحة بين أولياء الأمور والطلاب وتم توزيع المياه المعدنية والعصائر والشيكولاتة على الطلاب عقب خروجهم من الامتحان.

طلاب الثانوية العامة بدمياط يحتفلون بالطبل والمزمار

ورود وشوكولاتة ورذاذ الفوم في جنوب سيناء

وتحول محيط لجنة مدرسة الزهور الثانوية للبنات بمدينة طور سيناء، اليوم الخميس، إلى ساحة احتفال، عقب انتهاء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، حيث استقبل أولياء الأمور أبناءهم بالورود والشوكولاتة، بينما ملأت رذاذات الفوم الأجواء، وتعالت الزغاريد احتفالًا بانتهاء ماراثون الامتحانات، في مشهد امتزجت فيه مشاعر الفرح والارتياح بعد عام دراسي طويل.

وحرص أولياء الأمور على تهنئة أبنائهم، متمنين لهم النجاح والتوفيق وتحقيق أحلامهم في الالتحاق بالكليات التي يطمحون إليها، فيما تبادل الطلاب والطالبات التهاني، ودوّنوا عبارات تذكارية على قمصانهم، لتخليد واحدة من أهم المحطات في حياتهم الدراسية.

ورود وشوكولاتة ورذاذ الفوم في جنوب سيناء

كما شهد محيط اللجنة أجواءً احتفالية مميزة، إذ اصطحب بعض أولياء الأمور مكبرات صوت لمشاركة أبنائهم فرحة انتهاء الامتحانات، وسط أجواء غلبت عليها البهجة والابتسامات، في مشاهد عكست حجم المعاناة التي عاشها الطلاب وأسرهم طوال العام الدراسي، قبل أن تُختتم الرحلة بلحظات من الفرح والأمل.

وأعرب عدد من الطلاب عن سعادتهم بانتهاء امتحانات الثانوية العامة، مؤكدين أنهم يتطلعون إلى قضاء فترة من الراحة بعد أشهر من المذاكرة والاجتهاد، معربين عن أملهم في أن تُكلل جهودهم بالنجاح، وأن تحقق نتائجهم طموحاتهم في الالتحاق بالكليات التي يرغبون في الدراسة بها.

ورود وشوكولاتة ورذاذ الفوم في جنوب سيناء

احتفالات بالشماريخ في الاسكندرية

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، اليوم، أجواءً من البهجة والسعادة عقب انتهاء آخر أيام امتحانات العام الدراسي 2025/2026، حيث خرج الطلاب وسط حالة من الارتياح بعد أسابيع من الاستعداد والامتحانات، ليجدوا في استقبالهم أسرهم وأصدقاؤهم بالورود والهدايا والبالونات، احتفالًا بانتهاء ماراثون الثانوية العامة.

وامتلأت محيطات اللجان بمظاهر الفرحة، إذ حرص أولياء الأمور على التقاط الصور التذكارية مع أبنائهم، بينما علت الزغاريد والهتافات التي عبرت عن فرحة انتهاء واحدة من أهم المراحل الدراسية، في مشهد رسم البسمة على وجوه الطلاب وأسرهم.

وأكد عدد من الطلاب أن الامتحانات جاءت متفاوتة في مستوى الصعوبة، إلا أن شعورهم بانتهاء العام الدراسي كان كافيًا لينسيهم ضغوط الفترة الماضية، معربين عن أملهم في تحقيق النتائج التي تؤهلهم للالتحاق بالكليات التي يحلمون بها.

احتفال طلاب الثانوية بالإسكندرية
احتفالات بالشماريخ في الاسكندرية

 

شقيقه طالبة ثانوية عامة تستقبلها بالورود

وشهدت إحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية مشهدًا إنسانيًا لاقى تفاعلًا واسعًا، بعدما حرصت شقيقة طالبة بالشعبة العلمية على استقبالها بباقة من الورود فور خروجها من آخر امتحانات العام الدراسي، تعبيرًا عن فخرها بها واحتفالًا بانتهاء رحلة طويلة من الاجتهاد والضغوط.

وأضاف هذا الموقف أجواء من البهجة بين الطلاب وأولياء الأمور المتواجدين أمام اللجنة، حيث أشاد الحاضرون بأهمية الدعم الأسري في تخفيف الضغوط النفسية التي يواجهها طلاب الثانوية العامة طوال العام الدراسي.

وقالت الطالبة رنا محمد أحمد إن أسرتها كانت السند الحقيقي لها طوال فترة الدراسة، مؤكدة أن شقيقتيها قدمتا لها دعمًا نفسيًا ومعنويًا مستمرًا، بينما كانت والدتها ترافقها إلى اللجان وتنتظرها حتى انتهاء الامتحانات، في حين لم يتوقف والدها عن الاطمئنان عليها وتشجيعها بعد كل اختبار.

وأوضحت أن عام الثانوية العامة كان مليئًا بالتحديات، إذ كانت تقضي معظم وقتها بين الدروس والمذاكرة، وهو ما تسبب لها في حالة من الإرهاق الشديد استدعت مراجعة الأطباء أكثر من مرة، مشيرة إلى أن الضغوط لم تكن دراسية فقط، بل امتدت لتؤثر على حالتها النفسية أيضًا.

وأضافت أن عددًا من امتحانات هذا العام اتسم بدرجة من الصعوبة، وهو ما أدى إلى زيادة التوتر بين الطلاب، إلا أنها حرصت على بذل أقصى ما لديها طوال العام، مؤكدة رضاها عن أدائها مهما كانت النتيجة النهائية.

شقيقه طالبة ثانوية عامة تستقبلها بالورود

ووجهت رنا رسالة إلى طلاب الثانوية العامة في الأعوام المقبلة، حثتهم فيها على الاجتهاد وتنظيم الوقت وعدم الاستسلام للقلق، مشيرة إلى أن النجاح يبدأ بالسعي وبذل الجهد، مع أهمية الاستعانة بالله والحفاظ على الدعم الأسري باعتباره أحد أهم عوامل تجاوز هذه المرحلة.

واختتمت حديثها بتقديم خالص التعازي لأسر الطلاب الذين فقدوا حياتهم خلال العام الدراسي، معربة عن بالغ حزنها تجاه تلك الوقائع، وداعية الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدة أن الثانوية العامة، رغم ما تحمله من ضغوط، تظل مرحلة مؤقتة تنتهي ويبقى أثر الاجتهاد والسعي.

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