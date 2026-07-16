هل تُعاد توزيع درجات الثانوية العامة 2026؟.. متخصص في شؤون التعليم يحسم الجدل

حسم الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون التعليم، الجدل المتداول بشأن إعادة توزيع درجات بعض مواد الثانوية العامة 2026، مؤكدًا أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على اتخاذ هذا الإجراء، في ظل عدم رصد اللجان الفنية لأي مشكلات تستدعي ذلك.

لا نية لإعادة توزيع الدرجات

وقال الشرقاوي، خلال لقائه مع الإعلاميين أحمد دياب ومحمد جوهر على قناة صدى البلد، إن اللجان الفنية المعنية بمراجعة الامتحانات عقدت اجتماعات خلال الفترة الماضية، وأكدت عدم وجود أي مشكلات في امتحانات مادتي الكيمياء أو الفيزياء، مضيفًا: “حتى الآن لم يظهر أي شيء، وأعتقد أن اللجان الفنية أبدت رأيها بأنه لا توجد أي مشكلة في الامتحانات السابقة، لكن دعونا ننتظر ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.”

الوزارة لم ترصد أي مخالفات

وأوضح أن أي قرار بإعادة توزيع درجات مادة معينة يجب أن يصدر فور انتهاء الامتحان إذا ثبت وجود مشكلة جوهرية أو تزايدت الشكاوى بشأنها، مشيرًا إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم أكدت أن الامتحانات جاءت مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية وسارت بصورة منضبطة.

وأضاف أنه لم تظهر أي اعتراضات من اللجان الفنية على سؤال أو مادة بعينها، وهو ما يرجح عدم إجراء أي تعديل على توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة.

التصحيح الإلكتروني يعزز العدالة

وأكد الشرقاوي أن التصحيح الإلكتروني يمثل نقلة مهمة في منظومة تقييم الطلاب، إذ يقلل من تأثير العامل البشري وما قد يرتبط به من إرهاق أو عوامل نفسية، بما يضمن دقة أكبر في رصد الدرجات وسرعة إعلان النتائج.

موعد إعلان النتيجة

ورجح المتخصص في شؤون التعليم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الفترة من 25 يوليو إلى 2 أغسطس، موضحًا أنه عقب إعلان النتيجة سيتم فتح باب التظلمات، ثم انطلاق أعمال تنسيق القبول بالجامعات واختيار الكليات.

تشهد امتحانات الثانوية العامة كل عام تداول شائعات بشأن إعادة توزيع الدرجات أو تعديل نماذج الإجابة، إلا أن وزارة التربية والتعليم تؤكد أن أي قرارات من هذا النوع لا تُتخذ إلا في حال ثبوت وجود مشكلة فنية تؤثر على عدالة التقييم، وبعد مراجعة اللجان المختصة.