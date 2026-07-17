قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمير هشام: اعتراضات داخل الزمالك على شركة الكرة.. وتقييم الفريق بـ1.8 مليار جنيه يثير الجدل
وزير الاستثمار: تطوير أدوات التمويل يسهل النمو والتوسع أمام الشركات
سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما
خناقة عائلية.. أمه بتلمح ومراته بتتحدي وزيكو: انتى نمرة واحد يا ست الكل
الخارجية الصينية: مزاعم ترامب بتدخل بكين في الانتخابات الأمريكية لا أساس لها من الصحة
62 مليون شخص .. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين| تفاصيل
يا حي يا قيوم.. خطيب المسجد الحرام يوضح 40 فضل للدعاء بهذين الاسمين
آندي بورنهام يفوز بزعامة حزب العمال البريطاني.. وستارمر يقدم استقالته للملك
بريطانيا تفرض حظرا ليليا على وسائل التواصل للمراهقين.. والتطبيقات تغلق منتصف الليل
علاج الإمساك المزمن في دقائق بوصفات طبيعية ونمط غذائي
مصرع شخصين إثر عواصف رعدية عنيفة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن 53 ألف شخص بفرنسا
الجدعنة في أبهى صورها .. شاب يساعد صديقه على كرسي متحرك ويخطف قلوب المصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«تطوير التعليم بالوزراء» يطلق اختبارات التوجيه والإرشاد الأكاديمي والمهني لطلاب الإعدادية والثانوية

وزارة التعليم
وزارة التعليم

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إطلاق اختبارات التوجيه والإرشاد الأكاديمي والمهني لطلاب وخريجي المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية بجميع أنواعها، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

يأتي ذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم الطلاب وتمكينهم من اتخاذ قرارات تعليمية ومهنية أكثر وعياً.

تهدف الاختبارات إلى مساعدة الطلاب على اكتشاف قدراتهم وميولهم واتجاهاتهم الدراسية، وترشيح المسارات التعليمية الأكثر توافقاً مع طبيعة كل طالب وشخصيته، بما يعزز فرص نجاحه الأكاديمي والمهني مستقبلاً، وتتضمن الاختبارات أحدث المسارات التعليمية المعتمدة، حيث تم إدراج مسارات البكالوريا المصرية والبكالوريا التكنولوجية، إلى جانب مختلف التخصصات المتاحة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي، بما يواكب التطورات التي تشهدها منظومة التعليم في مصر، ويمنح الطالب رؤية شاملة تساعده على اختيار مستقبله التعليمي وفق أسس علمية دقيقة.

وفي هذا السياق، أكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن إطلاق هذه الاختبارات يأتي انطلاقًا من رؤية الصندوق الرامية إلى بناء منظومة متكاملة لدعم الطالب قبل اتخاذ قراراته المصيرية المتعلقة بمستقبله الدراسي، مشيرة إلى أن الاختيار الصحيح للتخصص الدراسي لا يعتمد فقط على مجموع الدرجات، وإنما يرتبط أيضاً بقدرات الطالب وميوله واستعداداته الشخصية.

وأضافت - في بيان صحفي - أن الصندوق يعمل على توظيف أحدث الأدوات العلمية في مجال القياس والتوجيه الأكاديمي والمهني، بما يسهم في تحقيق التوافق بين الطالب والمسار التعليمي الذي يلتحق به، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية، ويعزز من إعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح د. محمود سلامة، مدير المركز المصري للاختبارات، أحد مشروعات صندوق تطوير التعليم، أن المركز اعتمد في بناء هذه الاختبارات على عدد من المقاييس الدولية المعتمدة في مجالات التوجيه والإرشاد الأكاديمي والمهني، بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في القياس والتقويم والإرشاد المهني، بما يضمن دقة النتائج وموثوقيتها.

وأشار إلى أن الطالب يحصل فور الانتهاء من أداء الاختبار على نتيجة لحظية، كما يتسلم هو وولي أمره تقريراً تفصيلياً عبر البريد الإلكتروني المسجل، يتضمن تحليلاً شاملاً لقدراته وميوله وسماته الشخصية، إلى جانب توصيات بالمدارس والكليات والمسارات التعليمية التي تتناسب مع شخصيته وإمكاناته، بما يساعده على اتخاذ قرار تعليمي مدروس.

وأكد «سلامة» أن هذه الاختبارات تمثل أداة فعالة للحد من الهدر التعليمي، وتجنب حالات الإحباط التي قد يتعرض لها الطلاب وأسرهم نتيجة الالتحاق بتخصصات لا تتوافق مع قدراتهم أو اهتماماتهم، كما تسهم في تقليل معدلات الرسوب والتسرب الدراسي المرتبطة بصعوبات التعلم الناتجة عن سوء اختيار المسار التعليمي، بما يدعم بناء رحلة تعليمية أكثر نجاحاً واستقراراً لكل طالب.
لينك التقديم:
https://acgs.edf.edu.eg/ See less

وزارة التعليم طلاب الثانوية العامة وزير التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

سعر الذهب

سعر الذهب الآن .. اخر تحديث لأعيرة 24 و21 و18

ترشيحاتنا

حفره بحي الاسمرات

سقوط سيارة داخل حفرة بالأسمرات

العلمين الجديدة

العلمين الجديدة.. من رمال الصحراء إلى مدينة تنبض بالحياة وتنافس المدن العالمية

فتاة تتهم قائد سيارة بملاحقتها والتحرش بها في الشروق

مصوراك وجايباك.. فتاة تتهم قائد سيارة بملاحقتها والتحرش بها في الشروق

بالصور

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد