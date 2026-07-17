«تطوير التعليم بالوزراء» يطلق اختبارات التوجيه والإرشاد الأكاديمي والمهني لطلاب الإعدادية والثانوية

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إطلاق اختبارات التوجيه والإرشاد الأكاديمي والمهني لطلاب وخريجي المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية بجميع أنواعها، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

يأتي ذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم الطلاب وتمكينهم من اتخاذ قرارات تعليمية ومهنية أكثر وعياً.

تهدف الاختبارات إلى مساعدة الطلاب على اكتشاف قدراتهم وميولهم واتجاهاتهم الدراسية، وترشيح المسارات التعليمية الأكثر توافقاً مع طبيعة كل طالب وشخصيته، بما يعزز فرص نجاحه الأكاديمي والمهني مستقبلاً، وتتضمن الاختبارات أحدث المسارات التعليمية المعتمدة، حيث تم إدراج مسارات البكالوريا المصرية والبكالوريا التكنولوجية، إلى جانب مختلف التخصصات المتاحة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي، بما يواكب التطورات التي تشهدها منظومة التعليم في مصر، ويمنح الطالب رؤية شاملة تساعده على اختيار مستقبله التعليمي وفق أسس علمية دقيقة.

وفي هذا السياق، أكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن إطلاق هذه الاختبارات يأتي انطلاقًا من رؤية الصندوق الرامية إلى بناء منظومة متكاملة لدعم الطالب قبل اتخاذ قراراته المصيرية المتعلقة بمستقبله الدراسي، مشيرة إلى أن الاختيار الصحيح للتخصص الدراسي لا يعتمد فقط على مجموع الدرجات، وإنما يرتبط أيضاً بقدرات الطالب وميوله واستعداداته الشخصية.

وأضافت - في بيان صحفي - أن الصندوق يعمل على توظيف أحدث الأدوات العلمية في مجال القياس والتوجيه الأكاديمي والمهني، بما يسهم في تحقيق التوافق بين الطالب والمسار التعليمي الذي يلتحق به، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية، ويعزز من إعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح د. محمود سلامة، مدير المركز المصري للاختبارات، أحد مشروعات صندوق تطوير التعليم، أن المركز اعتمد في بناء هذه الاختبارات على عدد من المقاييس الدولية المعتمدة في مجالات التوجيه والإرشاد الأكاديمي والمهني، بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في القياس والتقويم والإرشاد المهني، بما يضمن دقة النتائج وموثوقيتها.

وأشار إلى أن الطالب يحصل فور الانتهاء من أداء الاختبار على نتيجة لحظية، كما يتسلم هو وولي أمره تقريراً تفصيلياً عبر البريد الإلكتروني المسجل، يتضمن تحليلاً شاملاً لقدراته وميوله وسماته الشخصية، إلى جانب توصيات بالمدارس والكليات والمسارات التعليمية التي تتناسب مع شخصيته وإمكاناته، بما يساعده على اتخاذ قرار تعليمي مدروس.

وأكد «سلامة» أن هذه الاختبارات تمثل أداة فعالة للحد من الهدر التعليمي، وتجنب حالات الإحباط التي قد يتعرض لها الطلاب وأسرهم نتيجة الالتحاق بتخصصات لا تتوافق مع قدراتهم أو اهتماماتهم، كما تسهم في تقليل معدلات الرسوب والتسرب الدراسي المرتبطة بصعوبات التعلم الناتجة عن سوء اختيار المسار التعليمي، بما يدعم بناء رحلة تعليمية أكثر نجاحاً واستقراراً لكل طالب.

لينك التقديم:

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