القبض على قائد دراجة نارية صدم طالبا ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد دراجة نارية لقيامه بالإصطدام بنجله حال إستقلاله دراجة هوائية بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة بنى سويف مما أدى إلى إصابته.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى وحال سير نجل القائم على النشر (طالب "سن 10" مصاب بكسر بالأنف - مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف) بأحد الشوارع بدائرة القسم مستقلاً دراجته الهوائية إصطدم به قائد دراجة نارية مما أدى إلى إصابته ولاذ بالفرار.





أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (عامل "لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية.





تم التحفظ على الدراجة النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





