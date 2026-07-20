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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين خمسة رؤساء جدد لمجالس الأقسام العلمية بالمعهد القومي للأورام

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أصدر الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، قرارات بتعيين خمسة رؤساء جدد لمجالس الأقسام العلمية بالمعهد القومي للأورام، وذلك في إطار دعم الكفاءات الأكاديمية والطبية، وتعزيز منظومة العمل بالمعهد، بما يسهم في تطوير الخدمات العلاجية والتعليمية والبحثية، وترسيخ مكانته باعتباره أحد أكبر الصروح الطبية المتخصصة في علاج الأورام على مستوى مصر والمنطقة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تولي المعهد القومي للأورام اهتمامًا بالغًا باعتباره مؤسسة وطنية رائدة في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة، وإعداد الكوادر الطبية، وإجراء البحوث العلمية المتقدمة، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التكامل بين مختلف التخصصات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتبني أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية في تشخيص وعلاج الأورام، بما يعزز ريادة المعهد محليًا وإقليميًا.

ووجه رئيس الجامعة القيادات الجديدة بالعمل بروح الفريق، ودعم منظومة الجودة والتميز، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، والارتقاء بالبرامج التعليمية والتدريبية، بما يواكب التطورات العالمية في تخصصات الأورام المختلفة، ويسهم في تحقيق رسالة المعهد في تقديم خدمة طبية وبحثية وتعليمية متميزة.

وشملت قرارات رئيس الجامعة تعيين كل من:
- الأستاذ الدكتور/ طارق خيري محمود صابر، رئيسًا لمجلس قسم جراحة الأورام.
- الأستاذ الدكتور/ محمد فوزي إبراهيم حسن، رئيسًا لمجلس قسم طب أورام الأطفال وأمراض الدم السرطانية.
- الأستاذة الدكتورة/ داليا نجم الدين محمد عبدالسلام، رئيسًا لمجلس قسم إبيديميولوجيا الأورام والإحصاء الطبي.
- الأستاذ الدكتور/ ياسر أحمد أحمد السيد سلام، رئيسًا لمجلس قسم طب الأورام وأمراض الدم السرطانية.
- الأستاذ الدكتور/ هشام سمير وهبة ميخائيل، رئيسًا لمجلس قسم الأشعة التشخيصية.

وتأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية جامعة القاهرة الهادفة إلى دعم الكفاءات العلمية والقيادات الأكاديمية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطوير الأداء داخل المستشفيات الجامعية والمعاهد البحثية، بما يحقق أعلى مستويات الجودة في التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة المعهد القومي للأورام

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