قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم الغياب القسري.. فيفا يضمن مستحقات الحكم الصومالي عمر أرتان كاملة
بعد تعرّضه لحادث مروع.. الفنان محمد مرزبان يخضع للرعاية المكثفة بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية
وزيرة الإسكان تقوم بجولة بمشروع حدائق تلال الفسطاط وتعقد اجتماعًا مع الشركات المنفذة
القبض على 9 رجال وسيدة يستغلون 15 طفلا في التسول بالقاهرة
رويترز: إيران تلتزم في الاتفاق بعدم تطوير أسلحة نووية وسيتم تخفيف اليورانيوم المخصب
حرارة نار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الإثنين إلى الجمعة
تشكيل منتخب ألمانيا لمواجهة كوراساو في كأس العالم 2026
الرئيس السيسى يشدد على ضرورة المتابعة والمراجعة الدورية لمشروعات الطاقات المتجددة
الإمام الأكبر: الأزهر يستعد لافتتاح مركز لتعليم اللغة العربية في جيبوتي
استخراج تصريح السفر أونلاين 2026.. دليل شامل خطوة بخطوة
الحالة حرجة ونزيف بالمخ .. ماذا حدث مع الفنان محمد مرزبان؟
وزيرة التضامن: النسخة الثانية من فرحة مصر تستهدف 8 آلاف عريس وعروسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

آمال عبد الحميد : خطة النواب تحسم تعديلات الضريبة على الدخل الأسبوع المقبل

النائبة آمال عبد الحميد
النائبة آمال عبد الحميد
فريدة محمد

كشفت النائبة آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن استكمال اللجنة مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام  قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الأسبوع المقبل وذلك عقب انتهاء المجلس من مناقشة موزانة الدولة للعام المالي 26/27.

وأضافت في تصريحاتها للمحررين البرلمانيين أن اللجنة أجلت مشروع القانون لضبط صياغة عدد من المواد لمزيد من الانضباط .


وأشارت إلي أن تعديلات قانون الضريبة علي الدخل تأتي في إطار تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باستكمال مسار الإصلاح الضريبي وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.


وأكدت أن التعديلات تستهدف تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق مزيد من العدالة والشفافية، إلى جانب دعم  الاستثمار وزيادة تنافسية  الاقتصاد المصري ، فضلا عن  حزمة واسعة من التعديلات، أبرزها إعفاء أرباح البورصة من ضريبة الدخل.


واستعرضت أهم التعديلات الواردة بمشروع القانون ، مؤكدة انها تتضمن استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من الخضوع لضريبة الدخل، بالتزامن مع الاتجاه لتطبيق ضريبة الدمغة النسبية على التعاملات بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وذلك لتجنب الازدواج الضريبي.

كما لفتت عضو مجلس النواب أن تعديلات قانون الضريبة علي الدخل تمنح حافزاً استثمارياً للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة المصرية عبر نشرة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، يتمثل في خصم ضريبي بنسبة 15% من الضريبة المستحقة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح، شريطة ألا تقل القيمة السوقية للشركة عند الطرح عن 50 مليار جنيه، أو ألا تقل قيمة الأسهم المطروحة عن 10 مليارات جنيه، مع طرح ما لا يقل عن 20% من أسهم الشركة، على أن يطبق الحافز مرة واحدة فقط طوال عمر الشركة

آمال عبد الحميد خطة النواب مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

الزمالك

خالد الغندور يُثير الجدل حول تكلفة إلتقاط جماهير الزمالك صورة تذكارية مع درع الدوري

أفشة

مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»

ترشيحاتنا

ايمان عز الدين

إيمان عز الدين: حضن الأم ودعواتها نعمة لا ندرك قيمتها إلا مع مرور الوقت

خلال الاحتفال

أيمن عبد الموجود: «فرحة مصر» تستهدف توحيد الخدمات المقدمة للعرائس

وزير الري يؤكد أهمية التوسع في تطبيق الري الحديث والحلول المستدامة لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية

سويلم يؤكد أهمية التوسع في تطبيق الري الحديث والحلول المستدامة

بالصور

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها

حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

عصير القصب
عصير القصب
عصير القصب

بعد ضبطها في عصير القصب..ما مدى خطورة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور بـ أوروبا؟

بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟

فيديو

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد