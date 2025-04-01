عشبة واحدة تخلصك من كل أضرار أكلات رمضان والكعك| هتنسف الوزن والسكر والكوليسترول

بعد انتهاء شهر رمضان وتناول الكعك في العيد يعاني عدد كبير من الأشخاص من زيادة الوزن والسكر ومقاومة الأنسولين والكوليسترول خاصة عند الاسراف في تناول مخبوزات العيد والحلويات.

ووفقا لما جاء بموقع كيلافند كلينك نكشف لكم عن عشبة واحدة قادرة على علاج كل هذه المشاكل لدى الأصحاب وتحسين حالة المرضى بسرعة.

خفض مستويات السكر في الدم

لعقود، بحث العلماء في قدرة القرفة على مساعدة مرضى السكري من النوع الثاني على خفض مستويات السكر في الدم، ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتلقون علاجًا بالأنسولين ويتناولون مكملات القرفة يوميًا لاحظوا انخفاضًا ملحوظًا (ومستمرًا) في مستويات السكر في الدم بعد اتباع نظام غذائي لمدة 40 يومًا ووجدت الأبحاث أنه عندما توقف الأشخاص عن تناول القرفة، لاحظوا استمرارًا في الفوائد، أي أن مستويات السكر في الدم ظلت أقل مما كانت عليه في بداية الاختبار.

ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار القرفة بديلاً عن العلاج الطبي ففي الواقع، تُصرّح الجمعية الأمريكية للسكري تحديدًا بأن القرفة ليست بنفس فعالية دواء السكري من النوع الثاني وتُشير إلى أن المكملات الغذائية لا تُساعد مرضى السكري من النوع الثاني على تحقيق أهداف العلاج أو تُوفّر انخفاضًا مُستمرًا في مستوى السكر في الدم.

خفض الكوليسترول

كما لاحظ المشاركون في الدراسة نفسها تحسنًا في مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، بالإضافة إلى انخفاض سكر الدم كما وجد تحليل تلوي منفصل لعشر دراسات أن تناول القرفة يوميًا أدى إلى انخفاض "ذي دلالة إحصائية" في الكوليسترول الكلي ، وكذلك الكوليسترول الضار (LDL) .

ومع ذلك، نظرًا لأن كمية القرفة في الجرعة تختلف كما تختلف المدة التي تتناول فيها كمية إضافية من القرفة، فليس من الممكن القول بشكل قاطع أن هذه التوابل يمكن استخدامها كعلاج لتقليل نسبة الكوليسترول المرتفعة.