في مستهل جولة افتتاحات مركز بلاط.. محافظ الوادي الجديد تفتتح مكتب توثيق بلاط النموذجي

افتتحت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مكتب توثيق بلاط النموذجي، وذلك في مستهل جولتها الميدانية بالمركز ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ67 للمحافظة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمستشار محمد صلاح عضو مكتب وزير العدل، والنائب تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب، والنائب عربي يماني عضو مجلس النواب، والأستاذ عمار منصور رئيس المركز، والأستاذ عصمت فوزي مدير مصلحة الشهر العقاري بالمحافظة.

واطلعت المحافظ على منظومة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل توثيق التوكيلات والإقرارات والعقود والمحررات العرفية، بما يسهم في إتاحة خدمات التوثيق بصورة أكثر تنظيمًا مع تقليل زمن تقديم الخدمة وتيسير حصول أهالي المركز على معاملاتهم دون الحاجة إلى الانتقال للمراكز الأخرى، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطن، مثمنةً جهود التعاون المثمر مع كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها المعنية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.