توقيع بروتوكولي تعاون بين محافظ المنوفية وجامعة السادات لتطوير أداء الجهاز التنفيذي

وقع اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية والدكتور ناصر عبد الباري رئيس جامعة مدينة السادات بروتوكولان تعاون مشترك بين جامعة مدينة السادات وكل من مركز تدريب علوم الحاسب الألي وتكنولوجيا المعلومات واللغات وشركة المنوفية لصيانة الآليات التابعين لديوان عام محافظة المنوفية

ويهدف البروتوكولين إلى دعم مجالات التدريب والتأهيل وتنمية القدرات البشرية، إلى جانب تطوير منظومة الصيانة والخدمات الفنية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

حضر مراسم التوقيع اللواء عبدالله الديب سكرتير عام المحافظة، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، والدكتور ياسر داود عميد كلية التجارة بجامعة مدينة السادات ، والمهندس ابراهيم مرعى العضو المنتدب لشركة المنوفية لصيانة الآليات ، والدكتورة روفيدا مدحت المدير التنفيذي لمركز تدريب علوم الحاسب الألي وتكنولوجيا المعلومات واللغات ، وفادى زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ، وإبراهيم صلاح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

جاء توقيع بروتوكول التعاون مع مركز تدريب علوم الحاسب الألي وتكنولوجيا المعلومات واللغات استكمالًا لما تم تنفيذه من برامج مشتركة في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية القدرات البشرية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر العاملة وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات.

ويتضمن البروتوكول التوسع في تنفيذ برامج الدراسات المهنية التي تشمل الدبلوم المهني والماجستير والدكتوراه المهنية في التخصصات والبرامج التي تقرها جامعة مدينة السادات، وفقًا للقواعد المنظمة ومنها أقسام (إدارة الأعمال ، المحاسبة والمراجعة، الاقتصاد والمالية العامة ، التأمين والإحصاء والرياضيات )، بما يتيح فرصًا أوسع للتعليم والتأهيل المهني المستمر، ويرفع المستوى العلمي والمهني للعاملين، ويتوافق مع احتياجات سوق العمل.

كما يستهدف البروتوكول الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين بالجامعة، وإعداد كوادر مهنية مؤهلة قادرة على تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يخدم مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي.

وفيما يتعلق ببروتوكول التعاون مع شركة المنوفية لصيانة الآليات، فيهدف إلى الاستفادة من الإمكانات الفنية والخبرات المتخصصة التي تمتلكها الشركة، في مجالات صيانة وإصلاح المعدات والسيارات وإجراء العمرات الجسيمة، وتوريد قطع الغيار، إلى جانب التعاون في إنشاء محطات الخدمة ومراكز الصيانة وتقديم الخدمات الفنية والأعمال ذات الصلة.

يأتي ذلك في إطار دعم وتطوير منظومة الصيانة والخدمات الفنية بجامعة مدينة السادات، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة وجودة الأداء.

من جانبه، أعرب الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على دعمه المستمر وتعاونه المثمر مع المؤسسات الأكاديمية، مؤكدًا أن توقيع البروتوكولين يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين الجامعة والجهاز التنفيذي، ويعكس أهمية توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة بما يخدم أبناء المحافظة ويدعم أهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم أوجه التعاون مع المؤسسات الجامعية والعلمية، خاصة المبادرات التي تستهدف الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة الكوادر، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانات الفنية المتاحة، بما ينعكس على تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.