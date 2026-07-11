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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر إعادة محاكمة 10 متهمين بخلية "الهيكل الإداري للإخوان".. بعد قليل

محكمة
محكمة
مصطفي رجب
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تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، بعد قليل،  إعادة محاكمة 10 متهمين، في القضية رقم 338 لسنة 2025، جنايات التجمع، والمعروفة بـ"الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع".

تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2011، وحتى 2020، المتهمون من الأول وحتي الرابع، تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العان، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بيتهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، وغريها من الحريات التي كفلها الدستور والقانون، بان تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري للإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الخامس للأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

محكمة جنايات مستأنف بدر المستشار حماده الصاوى الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع

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