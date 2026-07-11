قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجعت 25 جنيهًا.. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم السبت 11يوليو
دعاء الوظيفة والرزق .. ردده بيقين يرزقك الله من حيث لا تحتسب
من أجل بطاقة المربع الذهبي .. الأرجنتين في اختبار جديد للحفاظ على اللقب.. وسويسرا تبحث عن كتابة التاريخ في موقعة كانساس سيتي
عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟
كارثة علمية في إيران.. خسائر الأبحاث تصل إلى 300 مليون دولار بسبب الحرب
بعد فرض عقوبات أمريكية.. عراقجي: أوفينا بكلمتنا و واشنطن انتهكت مذكرة التفاهم
الرئيس السيسي يكرم بعثة المنتخب الوطني بعد إنجاز مونديال 2026
لماذا أوصى النبي بالإكثار من الطاعات أواخر محرم؟.. لـ3 أسباب
تذكرة بـ 5 جنيه.. القاهرة تطلق نظاما جديدًا لأسعار أتوبيسات النقل العام
مسؤول أمريكي: إيران طلبت مواصلة المحادثات وسنرد على أي هجوم
تنسيق الدبلومات الفنية 2026.. موعد بدء التنسيق والكليات المتاحة للطلاب نظام 3 و5 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طقس السبت.. رطوبة مرتفعة وشبورة صباحية ورياح تلطف الأجواء ليلًا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تشهد البلاد اليوم السبت 11 يوليو 2026 أجواءً صيفية حارة ورطبة على أغلب الأنحاء، وسط استمرار تأثير ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، بالتزامن مع عدد من الظواهر الجوية المتوقعة، أبرزها الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر ونشاط الرياح على مناطق متفرقة، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يعد من أبرز العوامل المؤثرة في حالة الطقس اليوم، إذ يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم الفعلية المقاسة في الظل بما يتراوح بين درجة وثلاث درجات مئوية، ما يجعل الأجواء أكثر حرارة، خاصة خلال فترات النهار.

حالة الطقس اليوم

شبورة مائية على الطرق في الساعات الأولى من الصباح

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة، وصولًا إلى وسط سيناء وشمال الصعيد، داعية قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة حفاظًا على السلامة.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف على بعض المناطق

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق، دون أن يكون له تأثير ملحوظ على الأنشطة اليومية.

حالة الطقس اليوم

رياح نشطة تخفف الإحساس بحرارة الليل

وفي المقابل، تشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و45 كيلومترًا في الساعة على فترات متقطعة، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل.

كما تنشط الرياح على عدد من الشواطئ، تشمل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، مع أجواء مناسبة نسبيًا للأنشطة البحرية وفقًا لطبيعة كل منطقة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة العظمى والمحسوسة اليوم السبت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة مئوية.

الوجه البحري: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

الأرصاد تدعو لاتخاذ الاحتياطات

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، مع توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة أي تحديثات على حالة الطقس.

درجات الحرارة الظواهر الجوية الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد يفاجئ الملاك والمستأجرين بخفض الزيادة السنوية

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

منتخب مصر

سيارات وشاليهات فندقية .. مكافآت غير متوقعة تواكب الإنجاز التاريخي لمنتخب مصر

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الآن

ترشيحاتنا

محمد شحاته

محمد شحاتة يؤدي مناسك العمرة.. ورسالة مؤثرة لوالده الراحل

حسام عبد المجيد

عامر العمايرة: بيع حسام عبد المجيد الآن مخاطرة.. والزمالك أولى بالاستفادة منه حتى نهاية الموسم

كورتوا

كورتوا: حاولت مواصلة اللعب لكن الإصابة كانت أقوى

بالصور

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ .. أطباء : خطأ في 4 حالات منتشرة

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة

هل وضع البيض في باب الثلاجة خطأ؟.. خبراء يوضحون الطريقة الصحيحة لحفظه

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟.. ما سر الـ 74 درجة مئوية؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء

لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن في الثلاجة؟.. خبراء يوضحون طريقة الحفظ الصحيحة

لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟
لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟
لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد