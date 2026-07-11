طقس السبت.. رطوبة مرتفعة وشبورة صباحية ورياح تلطف الأجواء ليلًا

تشهد البلاد اليوم السبت 11 يوليو 2026 أجواءً صيفية حارة ورطبة على أغلب الأنحاء، وسط استمرار تأثير ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، بالتزامن مع عدد من الظواهر الجوية المتوقعة، أبرزها الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر ونشاط الرياح على مناطق متفرقة، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يعد من أبرز العوامل المؤثرة في حالة الطقس اليوم، إذ يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم الفعلية المقاسة في الظل بما يتراوح بين درجة وثلاث درجات مئوية، ما يجعل الأجواء أكثر حرارة، خاصة خلال فترات النهار.

شبورة مائية على الطرق في الساعات الأولى من الصباح

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة، وصولًا إلى وسط سيناء وشمال الصعيد، داعية قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة حفاظًا على السلامة.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف على بعض المناطق

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق، دون أن يكون له تأثير ملحوظ على الأنشطة اليومية.

رياح نشطة تخفف الإحساس بحرارة الليل

وفي المقابل، تشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و45 كيلومترًا في الساعة على فترات متقطعة، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل.

كما تنشط الرياح على عدد من الشواطئ، تشمل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، مع أجواء مناسبة نسبيًا للأنشطة البحرية وفقًا لطبيعة كل منطقة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة العظمى والمحسوسة اليوم السبت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة مئوية.

الوجه البحري: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

الأرصاد تدعو لاتخاذ الاحتياطات

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، مع توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة أي تحديثات على حالة الطقس.