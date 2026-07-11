قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد توقف أكثر من عام.. الجزائر تفتح مجالها الجوي أمام طائرات مالي
قائد السنغال يعتذر للجماهير بعد الخروج من كأس العالم ويتحمل المسؤولية كاملة
17 قتيـ.لا و115 جريحا.. ايران تكشف ضحايا العدوان الأمريكي الأخير ضد البلاد
ترامب وولي عهده السعودية يبحثان تطورات الأوضاع في إيران
منتخب إنجلترا يواجه أزمة كبيرة قبل مواجهة النرويج.. ماذا يحدث؟
ضمانات جديدة للعاملين بسبب المخدرات.. مشروع قانون يشترط التحقيق قبل الفصل
هل يجوز أداء صلاة الاستخارة للغير؟.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الآن
كيف تصل إلى مونوريل شرق النيل من وسائل النقل الجماعي الأخرى؟.. إنفوجراف
بقوة 680 حصانًا.. مرسيدس تقدم AMG CLA 45 موديل 2027 الجديد كلياً
ماذا يحدث إذا تناولت البطيخ مع الجبن؟.. هذا التحذير حقيقة أم خرافة؟
السيطرة على حريق بالأشجار بجوار موقف المطاعنة في إسنا بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب وولي عهده السعودية يبحثان تطورات الأوضاع في إيران

ترامب وبن سلمان
ترامب وبن سلمان
محمود نوفل
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أفادت وكالة الأنباء السعودية واس بتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
 

ووفق الوكالة السعودية ؛ فقد جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها في عددٍ من المجالات.

كما بحث الجانبان عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.
 

وجرى خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة في المنطقة، بما في ذلك المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واكدا الجانبان على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية، ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

السعودية أمريكا محمد بن سلمان ترامب إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة

لحظة استقبال المنتخب المصرى برش المياه

بروتوكول عالمي في استقبال الفراعنة | لماذا تم رش طائرة منتخب مصر بالمياه فور وصولها إلى مطار العلمين؟

أتوبيسات النقل العام

التذكرة تنخفض لـ5 جنيهات.. مفاجأة لركاب أتوبيسات النقل العام والتطبيق من هذا الموعد

الأرجنتين

فيفا يثير الجدل بتعيين حكم مشبوه لمباراة الأرجنتين وسويسرا.. ما القصة؟

موعد صرف مرتبات يوليو 2026

2000 جنيه فوق الزيادة الجديدة لهؤلاء.. قرار بشأن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 رسميًا

خالد الغندور

خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية بشأن دوري الأبطال والكونفدرالية

ياسمين عز

درس قاس من ياسمين عز لحارس المغرب بونو على الهواء

عموتة

قرار مفاجئ من عموتة بشأن لاعبي الأهلي الدوليين عقب مونديال 2026

بالصور

ماذا يحدث إذا تناولت البطيخ مع الجبن؟.. هذا التحذير حقيقة أم خرافة؟

ماذا يحدث إذا تناولت البطيخ مع الجبن؟ حقيقة أم خرافة؟
ماذا يحدث إذا تناولت البطيخ مع الجبن؟ حقيقة أم خرافة؟
ماذا يحدث إذا تناولت البطيخ مع الجبن؟ حقيقة أم خرافة؟

رغم استخدامه يوميًا.. أخطاء شائعة عند استعمال السيروم تقلل فعاليته

أخطاء عند استخدام السيروم تقلل فعاليته
أخطاء عند استخدام السيروم تقلل فعاليته
أخطاء عند استخدام السيروم تقلل فعاليته

برج العقرب حظك اليوم السبت 11 يوليو 2026.. اتبع قلبك فقد يقودك إلى لحظة لا تُنسى

برج العقرب حظك اليوم السبت 11 يوليو 2026.. اتبع قلبك فقد يقودك إلى لحظة لا تُنسى
برج العقرب حظك اليوم السبت 11 يوليو 2026.. اتبع قلبك فقد يقودك إلى لحظة لا تُنسى
برج العقرب حظك اليوم السبت 11 يوليو 2026.. اتبع قلبك فقد يقودك إلى لحظة لا تُنسى

برج الحمل حظك اليوم السبت 11 يوليو 2026.. الصبر مفتاح النجاح وخطوة جديدة نحو أهدافك

برج الحمل حظك اليوم السبت 11 يوليو 2026.. الصبر مفتاح النجاح وخطوة جديدة نحو أهدافك
برج الحمل حظك اليوم السبت 11 يوليو 2026.. الصبر مفتاح النجاح وخطوة جديدة نحو أهدافك
برج الحمل حظك اليوم السبت 11 يوليو 2026.. الصبر مفتاح النجاح وخطوة جديدة نحو أهدافك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد