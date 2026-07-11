ترامب وولي عهده السعودية يبحثان تطورات الأوضاع في إيران

أفادت وكالة الأنباء السعودية واس بتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.



ووفق الوكالة السعودية ؛ فقد جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها في عددٍ من المجالات.

كما بحث الجانبان عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.



وجرى خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة في المنطقة، بما في ذلك المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واكدا الجانبان على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية، ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.