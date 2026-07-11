تنسيق الدبلومات الفنية 2026.. الكليات المتاحة وموعد التقديم

يترقب طلاب الدبلومات الفنية الإعلان عن موعد انطلاق تنسيق الشهادات الفنية 2026 بنظام 3 و5 سنوات للقبول بالجامعات الحكومية، بعد اعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2026.

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2026

وحدد المجلس الأعلى للجامعات الكليات والبرامج التي يحق لطلاب الدبلومات الفنية التقديم إليها، وتشمل:

- كليات التجارة.

- كليات التربية (شعب التعليم الفني).

- كليات التربية النوعية.

- كليات الزراعة.

- كليات السياحة والفنادق.

- كليات الخدمة الاجتماعية.

- كليات الهندسة.

- كليات الفنون التطبيقية (بشرط اجتياز اختبارات القدرات).

- كليات الآثار.

- كليات الفنون الجميلة (بشرط اجتياز اختبارات القدرات).

- كليات التكنولوجيا والتعليم.

- برامج التعليم التبادلي بكليات السياحة والفنادق.

- برامج تشغيل المطاعم بكليات السياحة والفنادق.

موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2026

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي، ان اللجنة العليا للتنسيق بصدد الانعقاد لتحديد كل التفاصيل الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية 2026.

ولفتت المصادر إلى أن تنسيق الدبلومات الفنية من المنتظر ان ينطلق عقب الانتهاء من انتهاء تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات بمراحله الثلاث، ويبدأ بالتسجيل لأداء اختبارات القدرات، مشيرة إلى ان قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضافت المصادر، ان المجلس الأعلى للجامعات، سيعلم قريبا موعد انطلاق اختبارات المعادلات، لطلاب الدبلومات الفنية الراغبين في الالتحاق بكليات الهندسة والحقوق والزراعة، والتجارة والحاسبات والمعلومات.