كليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات للقبول بها في تنسيق الجامعات 2026

مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026، يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم على قواعد القبول بالجامعات والكليات المختلفة، خاصة الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط أساسي للالتحاق بها ضمن أعمال تنسيق الجامعات 2026.

وتعد اختبارات القدرات إحدى المراحل المهمة التي يخوضها طلاب الثانوية العامة الراغبون في الالتحاق ببعض الكليات النوعية، حيث تهدف إلى قياس المهارات والاستعدادات الخاصة بالطالب ومدى ملاءمته للتخصص الدراسي الذي يرغب في الالتحاق به، وذلك قبل تسجيل رغبات التنسيق الإلكتروني.

الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات 2026

حدد المجلس الأعلى للجامعات مجموعة من الكليات التي يتطلب القبول بها النجاح في اختبارات القدرات، وتشمل:

كليات الفنون الجميلة (شعبة الفنون – شعبة العمارة).

كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان ودمياط وبنها وبني سويف وطنطا ودمنهور.

كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية – جامعة المنيا.

كليات علوم الرياضة بمختلف الجامعات الحكومية.

تشكيل اللجنة العليا لاختبارات القدرات

وفي إطار الاستعداد المبكر لأعمال التنسيق، قرر المجلس الأعلى للجامعات تشكيل اللجنة العليا لاختبارات القدرات للعام الجامعي 2026-2027، مع استمرار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة رئيسا للجنة.

وتتولى اللجنة الإشراف الكامل على أعمال اختبارات القدرات بالكليات المختلفة، ومتابعة تنفيذها وفق الضوابط والقواعد المعتمدة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تشمل اختصاصات اللجنة العليا لاختبارات القدرات:

الإشراف على تنظيم وإدارة اختبارات القدرات بالكليات المعنية.

متابعة تطبيق القواعد المنظمة للاختبارات داخل الجامعات.

إعداد وتحديث بنوك الأسئلة الخاصة باختبارات القدرات.

ضمان توحيد المعايير وآليات التقييم بين مختلف الكليات.

متابعة أعمال التصحيح وإعلان النتائج وفق الضوابط المعتمدة.

موعد تسجيل اختبارات القدرات 2026

من المنتظر أن يعلن المجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة المقبلة الجدول الزمني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2026، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يتم التسجيل إلكترونيًا قبل أداء الاختبارات داخل الكليات المقرر التقدم إليها.

ويشترط على الطالب اجتياز الاختبار المخصص للكلية التي يرغب في الالتحاق بها، حيث يتم إرسال النتيجة إلكترونيًا إلى مكتب التنسيق لتسجيل موقف الطالب من الاختبار ضمن بيانات التنسيق.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات

عادة ما تتم إجراءات التسجيل من خلال:

1- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (هنـــــا).

2- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

3- اختيار الكلية أو الكليات المطلوب أداء اختبارات القدرات بها.

4- تحديد موعد ومكان الاختبار.

5- طباعة إيصال التسجيل والتوجه إلى الكلية في الموعد المحدد.

أهمية اختبارات القدرات

تستهدف اختبارات القدرات قياس المهارات الفنية والبدنية والإبداعية لدى الطلاب، خاصة في الكليات التي تعتمد طبيعة الدراسة بها على المواهب والاستعدادات الخاصة، مثل الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية والتربية الموسيقية وعلوم الرياضة.

وتسعى الجامعات من خلال هذه الاختبارات إلى اختيار الطلاب الأكثر قدرة على النجاح في هذه التخصصات، بما يساهم في رفع جودة العملية التعليمية وتحقيق أفضل مخرجات أكاديمية ومهنية.

تنسيق الجامعات 2026

ويترقب طلاب الثانوية العامة إعلان القواعد النهائية لتنسيق الجامعات 2026، والتي تتضمن مواعيد اختبارات القدرات، وآليات تسجيل الرغبات، والحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة عقب إعلان نتائج الثانوية العامة.