استعدادا لانطلاق تنسيق الجامعات.. تشكيل اللجنة العليا لمتابعة أعمال التنسيق الإلكتروني

أعلنت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الانتهاء من الاستعدادات النهائية الخاصة بمكتب التنسيق الإلكتروني الرئيسي بالجامعة، والتأكد من جاهزيته الكاملة لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم خلال أعمال تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.

وأصدر رئيس الجامعة قرارًا بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة أعمال مكتب التنسيق الإلكتروني برئاسته، وعضوية الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من القيادات المعنية، للإشراف على جميع الاستعدادات ومتابعة انتظام العمل بمكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق التابعة للجامعة.