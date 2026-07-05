التعليم العالي: نستهدف توفير جامعة تكنولوجية في كل محافظة

قال عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الجامعات التكنولوجية مسار مستحدث في منظومة التعليم العالي، متابعا: لدينا الآن 14 جامعة تكنولوجية والدولة تستهدف إنشاء وتوفير جامعة تكنولوجية في كل محافظة.

واضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن التعليم التكنولوجي مختلف وطريقة تعليمه تعتمد على الورش ومعامل التدريب داخل الجامعات، حيث يقضي الطالب 50% من وقته في التدريب العملي، كما أن هناك بروتوكولات تعاون بين الجامعات التكنولوجية والمصانع لتدريب الطلاب.

واسترسل: لدينا شراكات دولية مع الدولة صاحبة التجارب الناجحة في التعليم الفني والتكنولوجي، متابعا: قريبا سيكون لدينا 3 جامعات تكنولوجية مع الجانب الإيطالي.

وأوضح أن الدولة تستفاد من الدول المتقدمة في التعليم التكنولوجي، منوها بأن الجامعات التكنولوجية برامجها تحاكي احتياجات سوق العمل، وبالتالي فرص حصول الطلاب داخل مصر وخارجها مرتفعة.