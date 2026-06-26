قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولار يخسر 5 جنيهات من القمة.. كم سعره الآن في البنوك؟
سعود الصرامي: الأهلي يسعي لضم تيدي أوكو.. ومقترح بإعارة إمام عاشور
قبل صلاة الجمعة..مقتـل سيدة وإصابة والديها على يد طليقها بالإسكندرية
كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم جيب واجونير S Launch Edition؟
بالعلامة الكاملة.. فرنسا تفوز على النرويج برباعية في كأس العالم
لمن لا يستطع النوم بسبب الحر.. رسول الله يوصيه بـ12 سنة
إدوارد جابرييل: المناطق التجريبية مفتاح تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان
بركات: كوت ديفوار من أقوى مفاجآت كأس العالم
السنغال يكتسح العراق بخماسية نظيفة ويحقق معجزة بالصعود لدور الـ32 بكأس العالم
دون تغيير.. سعر الذهب الآن في الصاغة
حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا
رئيس الوزراء اللبناني: حصر السلاح بيد القوى الشرعية ركيزة لاستعادة سيادة الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الجامعات 2026.. برنامج Music Art في كلية التربية الموسيقية جامعة العاصمة

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي

يواصل برنامج فن الموسيقى (Music Art) بكلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة العاصمة تقديم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة الأكاديمية المتخصصة والتدريب العملي، بما يسهم في إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة في مجالات الموسيقى المختلفة محليًا ودوليًا.

وإذا كنت من عشاق الموسيقى وتمتلك الشغف والموهبة والرغبة في التميز ، الآن فرصتك فالبرنامج يمنح درجة البكالوريوس من خلال مجموعة من التخصصات النوعية التي تواكب التطورات الحديثة في المجال الموسيقي، وتشمل:

شعبة التأليف والتوزيع والقيادة الموسيقية، وشعبة الأداء التي تضم العزف على الآلات العالمية والعربية والغناء الكلاسيكي والعربي، إلى جانب الجيتار الكلاسيكي والدرامز، بالإضافة إلى شعبة موسيقى الجاز، وشعبة الهندسة الصوتية، وشعبة الموسيقى المعاصرة، وشعبة التربية الموسيقية.

ويتميز البرنامج باعتماده على التدريب العملي المكثف من خلال ورش العمل المتخصصة والعروض الموسيقية الحية ومشروعات التخرج التطبيقية، بما يتيح للطلاب تحويل معارفهم الأكاديمية إلى خبرات واقعية تسهم في تنمية مهاراتهم الفنية والإبداعية.

ويفتح البرنامج أمام خريجيه فرصًا مهنية متنوعة في عدد من المجالات المتخصصة، حيث يمكنهم العمل كمؤلفين وموزعين موسيقيين، وعازفين محترفين، وقادة أوركسترا وفرق موسيقية، ومدربين ومشرفين على الفرق والكورالات، فضلًا عن العمل في مجالات الهندسة الصوتية والتسجيل والإنتاج الموسيقي. كما يؤهل البرنامج خريجيه للعمل في مجال التربية الموسيقية، إلى جانب التخصص في مجالات الموسيقى المعاصرة وموسيقى الجاز، وهي مجالات تحظى باهتمام متزايد في سوق العمل الموسيقي.

ويعكس البرنامج توجه كلية التربية الموسيقية نحو تقديم تعليم متخصص يجمع بين الإبداع والاحتراف، ويسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والمعرفية اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في صناعة الموسيقى، فضلًا عن دعم المكانة التنافسية للكلية من خلال تعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات المتخصصة في الموسيقى والتربية الموسيقية داخل مصر وخارجها.

ويعد برنامج فن الموسيقى (Music Art) أحد البرامج المتميزة التي تتيح للطلاب الموهوبين فرصة تطوير قدراتهم الفنية في بيئة أكاديمية متخصصة، تمهد لهم الطريق نحو مستقبل مهني واعد في مجالات الموسيقى المتنوعة.

جامعة العاصمة كلية التربية الموسيقية بالزمالك التدريب العملي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

الأهلي

مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

اصحاب المعاشات

لو معاشك أقل من 7000 جنيه.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة؟

طبيبة الامتياز بالمحلة

مصرع طبيبة امتياز من أعلى منزلها قبل أيام من زفافها بالمحلة

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

بالزيادة الجديدة.. كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم

مريم ووالدتها

ارجعيلي يا مريم.. وفاة ابنة الكاتبة رضوى العوضي

ترشيحاتنا

عمرو أديب

«عايزين ناكل عيش».. عمرو أديب يؤيد تملك الأجانب لأراض مصر

جانب من الحلقة

مفاجآت سارة.. ميدو يعود ..وشوبير يحضر لتهنئته بالشفاء .. ولميس تعلن استئناف برنامجها غداً

لميس الحديدي

3 مفاجآت في «هنا المونديال 2026»

بالصور

حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح

برج الثور حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. شراكات ناجحة وأخبار مالية مميزة

برج الثور حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. شراكات ناجحة وأخبار مالية مميزة
برج الثور حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. شراكات ناجحة وأخبار مالية مميزة
برج الثور حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. شراكات ناجحة وأخبار مالية مميزة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. فرصة ذهبية لترتيب حياتك وتحقيق إنجازات جديدة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026، يمتد برج الجوزاء من 21 مايو إلى 20 يونيو، وهو أحد الأبراج الهوائية التي تتميز بالذكاء وسرعة البديهة وحب المعرفة
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026، يمتد برج الجوزاء من 21 مايو إلى 20 يونيو، وهو أحد الأبراج الهوائية التي تتميز بالذكاء وسرعة البديهة وحب المعرفة
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026، يمتد برج الجوزاء من 21 مايو إلى 20 يونيو، وهو أحد الأبراج الهوائية التي تتميز بالذكاء وسرعة البديهة وحب المعرفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد