تنسيق الجامعات 2026.. برنامج Music Art في كلية التربية الموسيقية جامعة العاصمة

يواصل برنامج فن الموسيقى (Music Art) بكلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة العاصمة تقديم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة الأكاديمية المتخصصة والتدريب العملي، بما يسهم في إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة في مجالات الموسيقى المختلفة محليًا ودوليًا.

وإذا كنت من عشاق الموسيقى وتمتلك الشغف والموهبة والرغبة في التميز ، الآن فرصتك فالبرنامج يمنح درجة البكالوريوس من خلال مجموعة من التخصصات النوعية التي تواكب التطورات الحديثة في المجال الموسيقي، وتشمل:

شعبة التأليف والتوزيع والقيادة الموسيقية، وشعبة الأداء التي تضم العزف على الآلات العالمية والعربية والغناء الكلاسيكي والعربي، إلى جانب الجيتار الكلاسيكي والدرامز، بالإضافة إلى شعبة موسيقى الجاز، وشعبة الهندسة الصوتية، وشعبة الموسيقى المعاصرة، وشعبة التربية الموسيقية.

ويتميز البرنامج باعتماده على التدريب العملي المكثف من خلال ورش العمل المتخصصة والعروض الموسيقية الحية ومشروعات التخرج التطبيقية، بما يتيح للطلاب تحويل معارفهم الأكاديمية إلى خبرات واقعية تسهم في تنمية مهاراتهم الفنية والإبداعية.

ويفتح البرنامج أمام خريجيه فرصًا مهنية متنوعة في عدد من المجالات المتخصصة، حيث يمكنهم العمل كمؤلفين وموزعين موسيقيين، وعازفين محترفين، وقادة أوركسترا وفرق موسيقية، ومدربين ومشرفين على الفرق والكورالات، فضلًا عن العمل في مجالات الهندسة الصوتية والتسجيل والإنتاج الموسيقي. كما يؤهل البرنامج خريجيه للعمل في مجال التربية الموسيقية، إلى جانب التخصص في مجالات الموسيقى المعاصرة وموسيقى الجاز، وهي مجالات تحظى باهتمام متزايد في سوق العمل الموسيقي.

ويعكس البرنامج توجه كلية التربية الموسيقية نحو تقديم تعليم متخصص يجمع بين الإبداع والاحتراف، ويسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والمعرفية اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في صناعة الموسيقى، فضلًا عن دعم المكانة التنافسية للكلية من خلال تعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات المتخصصة في الموسيقى والتربية الموسيقية داخل مصر وخارجها.

ويعد برنامج فن الموسيقى (Music Art) أحد البرامج المتميزة التي تتيح للطلاب الموهوبين فرصة تطوير قدراتهم الفنية في بيئة أكاديمية متخصصة، تمهد لهم الطريق نحو مستقبل مهني واعد في مجالات الموسيقى المتنوعة.