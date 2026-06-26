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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 20 إلى 26 يونيو 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للمشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، قيام رئيس الوزراء بجولة تفقدية بمحافظة القاهرة، حيث تفقد خلالها المبنى التاريخي للجمعية الجغرافية المصرية، وأشار إلى أن الجمعية تعد واحدة من أقدم الجمعيات الجغرافية على مستوى العالم، وتضم مجموعة متنوعة من المقتنيات النادرة والثمينة التي توثق تاريخ علم الجغرافيا والعلوم المرتبطة به.

كما شملت الجولة متابعة معدلات الإنجاز وسير العمل بمشروع "حدائق تلال الفسطاط"، مؤكدًا أن المشروع يعكس رؤية الدولة في إعادة إحياء المناطق ذات القيمة التاريخية والثقافية.

كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني متكامل بالقاهرة الجديدة، بإجمالي قيمة تطويرية تتخطى 3.1 مليار دولار، ويقام المشروع على مساحة نحو 553 فدانًا وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وفي كلمته خلال فعالية توقيع الشراكة، أشار إلى أن ما يقرب من 90 إلى 95 نوعًا من الصناعة وآلاف المصانع سوف تعمل لكي تنتج كل المنتجات التي ستدخل في تنمية وتطوير هذا المشروع، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا لجميع المشروعات، لافتًا إلى أن المشروعات العقارية تعد واحدة من قوى الاقتصاد وأن القطاع العقاري قطاع ناجح ويقود كل قطاعات الاقتصاد الأخرى والمختلفة.

وشملت الأنشطة، اجتماع رئيس الوزراء مع مسؤولي شركة "سكاتك" النرويجية لاستعراض موقف المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر، مشيرًا إلى أن مشروعات الشركة تتوافق مع توجهات الدولة المصرية وخططها الطموحة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمحفظة مشروعات الشركة الاستراتيجية الجاري تنفيذها وتطويرها في مصر، والتي تمثل استثمارات بمبلغ 5 مليارات دولار في قطاعات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والبنية التحتية الصناعية.

كما شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح، وكذا إقامة مشروع طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات في منطقة شمال خليج السويس، مشيرًا إلى أهمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في تعزيز خطط قطاع الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة.

وأكد خلال فعاليات توقيع المذكرة أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة يعد ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر، لافتًا إلى أن هناك متابعة ومراجعة دورية من فخامة الرئيس لمشروعات الطاقات المتجددة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة لتحقيق الاستقرار لشبكة الكهرباء القومية.

وشملت الأنشطة عقد رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، مؤكدًا أن مشروعات التحلية تعد أحد الحلول المستدامة لتوفير وإتاحة الموارد المائية اللازمة لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والتنموية، مشيرًا إلى أن هناك عروضًا متعددة من شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، مشددًا على ضرورة توطين الصناعات المرتبطة بهذا المجال.

كما شهد فعاليات احتفال وزارة الخارجية بمرور مائتي عام على تأسيسها حيث افتتح المتحف الجديد لوزارة الخارجية، وشاهد فيلمًا تسجيليًا قصيرًا يوثق مسيرة الوزارة، وأكد في كلمته أن الاحتفال اليوم هو احتفاء بمدرسة وطنية عريقة خرّجت أجيالًا من الدبلوماسيين كانوا خير سفراء لوطنهم وأمناء على رسالته ومدافعين عن مصالحه.

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