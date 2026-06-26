وزير السياحة والآثار يبحث مع رئيس الاتحاد الإيطالي لمنظمي الرحلات ASTOI تعزيز التعاون المشترك

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، Pier Ezhaya رئيس الاتحاد الإيطالي لمنظمي الرحلات ASTOI. يأتي ذلك استكمالاً لفعاليات زيارته الرسمية الحالية إلى العاصمة الإيطالية روما ومدينة ميلانو، والتي يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات المهنية الموسعة مع شركاء المهنة من كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران العاملة بالسوق الإيطالي، لمناقشة دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري خلال الفترة المقبلة من هذا السوق.

وحضر اللقاء السفير وليد عثمان القنصل العام لمصر في ميلان، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للمتابعة والطيران، وعماد فتحي رئيس الادارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، ومحمد فوزي مسئول السوق الإيطالي بالإدارة المركزية المكاتب الخارجية.

تعزيز الحركة السياحية

وفي مستهل اللقاء، أكد شريف فتحي حرص وزارة السياحة والآثار على مواصلة التعاون مع شركائها من منظمي الرحلات في كافة الأسواق ومن بينها السوق الإيطالي، بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وزيادة أعداد السائحين الإيطاليين، مشيراً إلى أن السوق الإيطالي يعد أحد أهم الأسواق الأوروبية المصدرة للسياحة إلى مصر، والذي حقق نمواً بنسبة 15% منذ بداية عام 2026 وحتى الأسبوع الأول من شهر يونيو الكاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم التحديات الإقليمية، لافتاً إلى أن السائح الإيطالي يتوافد حالياً على العديد من المقاصد السياحية المصرية، وفي مقدمتها البحر الأحمر والأقصر وأسوان، إلى جانب تزايد ملحوظ في أعداد السائحين الذين ينظمون رحلاتهم بصورة فردية (Individual Tourists) من السوق الإيطالي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومنظمي الرحلات بالسوق الإيطالي، من خلال تنفيذ حملات ترويجية مشتركة، واستضافة مؤثرين إيطاليين، وتنظيم رحلات تعريفية لممثلي شركات السياحة ووسائل الإعلام الإيطالية، للتعريف بالمقصد السياحي المصري بصورة أكبر وما يشهده من تطوير وتنوع في منتجاته وأنماطه.

واستعرض الوزير رؤية استراتجية الوزارة الحالية، والتي ترتكز على إبراز التنوع السياحي في مصر، لافتاً إلى أن التجربة السياحية أصبحت تجمع أكثر من منتج سياحي ضمن البرنامج الواحد، بما يسهم في تقديم تجارب جديدة للسائحين، وجذب شرائح متنوعة من الزوار، وتشجيع السائح على تكرار زيارة مصر.

وأشار في هذا الإطار إلى البرامج السياحية التي تبدأ من مطار سفنكس الدولي، وتشمل زيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، ثم الانتقال إلى مدينة الإسكندرية لاستكشاف معالمها السياحية والأثرية، وصولاً إلى منطقة الساحل الشمالي، بما يعكس تنوع المقاصد السياحية المصرية.

كما دعا الوزير منظمي الرحلات بالسوق الإيطالي إلى التوسع في الترويج للمنتجات السياحية الجديدة التي تقدمها مصر، وتسويق البرامج التي تجمع بين أكثر من تجربة سياحية، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من السائحين الإيطاليين إلى مصر.

وتطرق الوزير كذلك إلى خطط الدولة لتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، من بينها مطار العلمين الدولي، وإنشاء صالة جديدة بمطار القاهرة الدولي،

بما يدعم استيعاب النمو المتوقع في الحركة السياحية.

وأكد أن المقصد السياحي المصري أصبح يستقطب مختلف شرائح السائحين، مشيراً إلى النمو الملحوظ في أعداد السائحين ذوي الإنفاق المرتفع والمهتمين بمنتجات وتجارب السياحة الفاخرة (Luxury Tourism).

كما استعرض جهود الدولة في تطوير شبكة الطرق التي تربط بين المقاصد السياحية المختلفة، ومن بينها الطريق الرابط بين مدينتي مرسى علم والأقصر، بما يسهل حركة السائحين بين المقاصد المختلفة.

وأشار كذلك إلى قرب الانتهاء من مشروع المتحف الأتوني بمحافظة المنيا، والذي سيكون إضافة مهمة لمسار الرحلات النيلية، خاصة مع وجود مرسى مخصص لاستقبال هذه الرحلات بالقرب منه.

ومن جانبه، أشاد Pier Ezhaya بمستوى التعاون المستمر والمثمر بين الاتحاد والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأشار إلى تطلع العديد من منظمي الرحلات الإيطاليين إلى زيادة رحلات الطيران الداخلي بين القاهرة ومرسى علم، نظراً للإقبال الكبير الذي يشهده هذا البرنامج السياحي من جانب السائح الإيطالي، لافتاً إلى أن مدينتي مرسى علم والعلمين أصبحتا من أكثر الوجهات المصرية التي يقصدها السائح الإيطالي خلال الفترة الحالية.

وأكد رئيس الاتحاد أن قطاع السياحة المصري أثبت على مدار السنوات الماضية قدرته الكبيرة على تجاوز الأزمات والتعافي السريع واستعادة معدلات النمو في فترات زمنية قصيرة.

