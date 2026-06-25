قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استولى على 3.7 مليار دولار .. أكبر قضية احتيال صحي بالولايات المتحدة | فيديوجراف
انطلاق الاجتماع الوزارى المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بالمنامة
انعقاد ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي براوييه.. اليوم
المهندسين تثمن مقترح خفض أعداد المقبولين بالكليات الطبية وتطالب بالمساواة
الشمس تحرق أوروبا.. 212 حالة وفاة في إسبانيا بسبب موجة الحر
تلاعب بالألفاظ.. تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن رسوم مضيق هرمز
محافظ قنا: تعديل مخططات 4 مدن وتكويد التوك توك وإنشاء جبانات جديدة
دعاء يوم عاشوراء للميت.. أجمل ما تهدى به من رحلوا عن الدنيا
وزير السياحة يناقش مع نظيره الإيطالي زيادة التدفقات السياحية إلى مصر
ترامب: حرب إيران انتهت ونحن على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط
عمرو عبد العزيز: أحيانا أشعر أنني كنت محقًا في عدم الزواج.. وأحيانًا أندم لأن العمر يمضي
رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية يتابع امتحانات الصرف بالشهادة الثانوية الأزهرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة يناقش مع نظيره الإيطالي زيادة التدفقات السياحية إلى مصر

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

   التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع  Gianmarco Mazzi وزير السياحة الإيطالي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى العاصمة الإيطالية روما ومدينة ميلانو، لعقد سلسلة من اللقاءات المهنية الموسعة مع شركاء المهنة من كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران العاملة بالسوق الإيطالي، لمناقشة دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري خلال الفترة المقبلة من هذا السوق الذي يُعد أحد أهم الأسواق الأوروبية المصدرة للسياحة إلى مصر.

لقاء مصري إيطالي لدعم السياحة 

وقد حضر اللقاء السفير بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

وفي مستهل اللقاء، تقدم  شريف فتحي بالتهنئة لوزير السياحة الإيطالي بمناسبة توليه حقيبة السياحة في إيطاليا، متمنياً له التوفيق في مهام عمله، ومُعرباً عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وما تشهده من تعاون متنامي في مختلف المجالات، مشيدين بالعلاقات الوثيقة التي تجمع القيادتين السياسيتين في البلدين. 

كما شددا على أهمية البناء على هذه العلاقات لتعزيز التعاون السياحي المشترك وزيادة معدلات الحركة السياحة البينية بين الجانبين.

وتناول الاجتماع إمكانية التعاون في إعداد برامج سياحية مشتركة تجمع بين المقصدين المصري والإيطالي والترويج لها في الأسواق السياحية البعيدة، حيث أوضح شريف فتحي أن السائحين من هذه الأسواق يفضلون زيارة أكثر من وجهة سياحية في رحلة واحدة، مما يعزز فرص واعدة لتصميم برامج متكاملة بين البلدين، مع أهمية تشجيع شركات السياحة ومنظمي الرحلات في البلدين على التعاون في هذا الإطار بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى ما تتمتع به مصر وإيطاليا من تاريخ وحضارة عريقة، وأن هناك تقارباً ثقافياً وإنسانياً بين الشعبين، مستعرضاً في الوقت ذاته مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي إلى المقصد المصري، والتي شهدت نمواً بنسبة 15% خلال الفترة من يناير وحتى الأسبوع الأول من يونيو مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، رغم التحديات الإقليمية.

كما استعرض تنوع المقاصد السياحية المصرية التي يقصدها السائح الإيطالي، والتي تشمل المدن الساحلية، والأقصر، وأسوان، والعلمين، والساحل الشمالي، معرباً عن توقعه باستمرار هذا النمو خلال الفترة المقبلة.

وتطرق الوزير إلى حجم الاستثمارات السياحية الجاري تنفيذها بمنطقة الساحل الشمالي، فضلًا عن جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم والتدريب السياحي والفندقي، من خلال المدارس الفنية المتخصصة، والتعاون مع كليات السياحة والفنادق، والشراكات مع المؤسسات التعليمية الدولية، وبرامج التدريب الإلكتروني منها منصة التدريب (EGTAP) التي أطلقتها الوزارة.

كما تناول الحديث عن نماذج الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص في إدارة الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، مثل المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين، مؤكداً على أن الحفاظ على الآثار وصيانتها يأتي في صدارة أولويات الوزارة.

وفي ختام حديثه، أعرب الوزير عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب الإيطالي، موجهاً الدعوة لنظيره الإيطالي لزيارة مصر.

من جانبه، أعرب الوزير الإيطالي Gianmarco Mazzi عن سعادته باللقاء، مؤكداً انفتاح بلاده على مختلف أوجه التعاون مع مصر، مشيراً إلى اللقاءات التي جمعت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا (Sergio Mattarella)، وجورجيا ميلوني (Giorgia Meloni) رئيسة وزراء إيطاليا وما تعكسه من قوة العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أعرب عن تقديره الكبير لمصر التي سبق له زيارتها عدة مرات، مشيداً بعظمة الحضارة المصرية العريقة التي شكلت العديد من الحضارات والثقافات اللاحقة.

كما أشار إلى نجاح معرض الآثار المصرية "كنوز الفراعنة" الذي استضافته روما، باعتباره نموذجاً للتعاون المثمر بين البلدين، وأن الإقبال الكبير من الإيطاليين عليه يعكس اهتممهم وشغفهم بالحضارة المصرية، ومؤكداً على وجود اهتمام متزايد من منظمي الرحلات وشركات السياحة الإيطالية بالعمل في السوق المصري.

وأعرب Gianmarco Mazzi عن اهتمامه بتعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب السياحي، مشيدًا بنجاح نموذج مدرسة الضيافة الإيطالية في الغردقة، ومُعرباً عن رغبته في تكرار التجربة في القاهرة بالتعاون مع الوزارة والقطاع الخاص، وهو ما لاقى ترحيباً من شريف فتحي الذي أشار إلى توافر عدد من الأماكن المناسبة بالقاهرة التي يمكن الاستفادة منها لتنفيذ هذا المشروع.

وزير السياحة والآثار وزير السياحة المصري وزير السياحة الإيطالي مصر إيطاليا السياحة السياحة في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

تريزيجه

مليون دولار.. الأهلي يوافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الذهب

1800 جنيه خسارة يومية.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب بمصر؟

ادعيه يوم عاشوراء - دعاء يوم عاشوراء

ادعيه يوم عاشوراء .. أفضل 400 دعاء مكتوب للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

ناني سعد الدين ومحمد رمضان

مش بشحت منك.. ناني سعد الدين تروي موقفًا صعبا مع محمد رمضان

الدعاء

دعاء ليلة عاشوراء لقضاء الحاجة.. أوصى به النبي في خير الأيام

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعقد برنامج لقاء الجمعة للأطفال ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

دعاء يوم عاشوراء.. أجمل الأدعية الجامعة لكل خير فرددها الآن

دعاء يوم عاشوراء.. أجمل الأدعية الجامعة لكل خير فرددها الآن

وزارة الأوقاف

أرقام قياسية في العمل الدعوي.. «الأوقاف» تتجاوز المليون درس عصر وترويحة خلال عام واحد

بالصور

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

بعد إنتاج 99 سيارة.. بوجاتي تسدل الستار على ميسترال وتطوي صفحة محرك W16 التاريخي

بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد