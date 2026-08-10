مواصفات شيرى تيجو 4 برو 2027 الجديدة

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

وتوافرت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى تيجو 4 برو موديل 2027، وتنتمي تيجو 4 برو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

تمتلك سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها كراسي كهربائية .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 بها، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

عزم دوران سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 يصل إلي 210 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 960 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 65 ألف جنيه .