قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفانش تاتليتوغ ينتظر مولوده الثاني من زوجته باشاك ديزر.. قريبا
شيخ المخرجين.. قصة فشل حسن عبد السلام في التمثيل
سعر أشهر عيار ذهب في الصاغة الآن
دعاء الرزق بعد صلاة الفجر.. أفضل الأدعية المستجابة لجلب البركة وتيسير الرزق
ميني فان كهربائية.. مواصفات تويوتا PROACE VERSO | صور
ناقد رياضي بعد استقبال الجماهير لمنتخب مصر: أقسم بالله بكيت من الفرحة
إيران .. زيارة عراقجي لمسقط مخصصة لتسهيل المرور الآمن في مضيق هرمز
سولاف فواخرجي تطمئن جمهورها على زوجها : وائل رمضان حالته أفضل
أعلى معدل لتداول البضائع.. إشادات برلمانية بالإنجاز التاريخي لميناء دمياط.. مطالب بمواصلة تطوير الموانئ لدعم الاقتصاد الوطني
طارق يحيى: استقبال المنتخب مستحق.. وما حدث أمام الأرجنتين لا يُنسى
وفاة والد الفنانة إيمان سلامة.. ورسالة مؤثرة تطلب فيها بالدعاء له
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيى: استقبال المنتخب مستحق.. وما حدث أمام الأرجنتين لا يُنسى

طارق يحيى
طارق يحيى
محمد بدران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد نجم الزمالك السابق طارق يحيى أن الاستقبال الجماهيري الكبير الذي حظيت به بعثة منتخب مصر عقب العودة من كأس العالم 2026، يعد أقل تقدير لما قدمه اللاعبون خلال البطولة، مشددًا على أن الفراعنة ظهروا بصورة عالمية واستحقوا الإشادة.

وقال طارق يحيى، خلال برنامج "هنا المونديال": "استقبال المنتخب النهاردة أقل شيء نقدمه للأبطال دول، ده أنا عايز أقولك أنا حزين على الهدف اللي اتلغى في الأرجنتين لحد دلوقتي، ده يُدرس يا جماعة، والله العظيم إحنا قدمنا أداء عالمي."

وجاءت تصريحات طارق يحيى بالتزامن مع عودة بعثة منتخب مصر إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري كبير، عقب انتهاء المشاركة التاريخية في كأس العالم 2026، بعدما نجح الفراعنة في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم، قبل أن يودعوا البطولة بخسارة مثيرة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في البطولة.

وكان منتخب مصر قد أنهى مشواره في كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعد مواجهة قوية أمام الأرجنتين على ملعب «مرسيدس بنز» بمدينة أتلانتا الأمريكية، في النسخة التي أُقيمت لأول مرة بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليحظى المنتخب بإشادة واسعة بعد الأداء المميز الذي قدمه طوال مشواره في البطولة.

طارق يحيى منتخب مصر استقبال اللاعبين كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة

لحظة استقبال المنتخب المصرى برش المياه

بروتوكول عالمي في استقبال الفراعنة | لماذا تم رش طائرة منتخب مصر بالمياه فور وصولها إلى مطار العلمين؟

أتوبيسات النقل العام

التذكرة تنخفض لـ5 جنيهات.. مفاجأة لركاب أتوبيسات النقل العام والتطبيق من هذا الموعد

موعد صرف مرتبات يوليو 2026

2000 جنيه فوق الزيادة الجديدة لهؤلاء.. قرار بشأن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 رسميًا

الأرجنتين

فيفا يثير الجدل بتعيين حكم مشبوه لمباراة الأرجنتين وسويسرا.. ما القصة؟

خالد الغندور

خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية بشأن دوري الأبطال والكونفدرالية

ياسمين عز

درس قاس من ياسمين عز لحارس المغرب بونو على الهواء

عموتة

قرار مفاجئ من عموتة بشأن لاعبي الأهلي الدوليين عقب مونديال 2026

ترشيحاتنا

فيلم خوفو

إطلاق الإعلان التشويقي الأول للفيلم المصري "خوفو" عن نزلة السمان

المخرج محمد الخبيري

محمد الخبيري يحذر من انتحال شخصيته: لا ترسلوا أي بيانات أو صور

الاستعدادات النهائية لمؤتمر يلا ساحل

الاستعدادات النهائية لمؤتمر يلا ساحل

بالصور

هل إعادة تسخين الأرز آمنة؟.. الحقيقة التي يجب أن تعرفها قبل تناوله

هل إعادة تسخين الأرز آمنة؟
هل إعادة تسخين الأرز آمنة؟
هل إعادة تسخين الأرز آمنة؟

الأطباء يحذرون.. 8 أخطاء صحية يرتكبها المشجعون أثناء المباريات

الأطباء يحذرون.. 8 أخطاء صحية يرتكبها المشجعون أثناء المباريات
الأطباء يحذرون.. 8 أخطاء صحية يرتكبها المشجعون أثناء المباريات
الأطباء يحذرون.. 8 أخطاء صحية يرتكبها المشجعون أثناء المباريات

ماذا يحدث إذا تناولت البطيخ مع الجبن؟.. هذا التحذير حقيقة أم خرافة؟

ماذا يحدث إذا تناولت البطيخ مع الجبن؟ حقيقة أم خرافة؟
ماذا يحدث إذا تناولت البطيخ مع الجبن؟ حقيقة أم خرافة؟
ماذا يحدث إذا تناولت البطيخ مع الجبن؟ حقيقة أم خرافة؟

رغم استخدامه يوميًا.. أخطاء شائعة عند استعمال السيروم تقلل فعاليته

أخطاء عند استخدام السيروم تقلل فعاليته
أخطاء عند استخدام السيروم تقلل فعاليته
أخطاء عند استخدام السيروم تقلل فعاليته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد