طارق يحيى: استقبال المنتخب مستحق.. وما حدث أمام الأرجنتين لا يُنسى

أكد نجم الزمالك السابق طارق يحيى أن الاستقبال الجماهيري الكبير الذي حظيت به بعثة منتخب مصر عقب العودة من كأس العالم 2026، يعد أقل تقدير لما قدمه اللاعبون خلال البطولة، مشددًا على أن الفراعنة ظهروا بصورة عالمية واستحقوا الإشادة.

وقال طارق يحيى، خلال برنامج "هنا المونديال": "استقبال المنتخب النهاردة أقل شيء نقدمه للأبطال دول، ده أنا عايز أقولك أنا حزين على الهدف اللي اتلغى في الأرجنتين لحد دلوقتي، ده يُدرس يا جماعة، والله العظيم إحنا قدمنا أداء عالمي."

وجاءت تصريحات طارق يحيى بالتزامن مع عودة بعثة منتخب مصر إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري كبير، عقب انتهاء المشاركة التاريخية في كأس العالم 2026، بعدما نجح الفراعنة في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم، قبل أن يودعوا البطولة بخسارة مثيرة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في البطولة.

وكان منتخب مصر قد أنهى مشواره في كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعد مواجهة قوية أمام الأرجنتين على ملعب «مرسيدس بنز» بمدينة أتلانتا الأمريكية، في النسخة التي أُقيمت لأول مرة بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليحظى المنتخب بإشادة واسعة بعد الأداء المميز الذي قدمه طوال مشواره في البطولة.