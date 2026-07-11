سعر أشهر عيار ذهب في الصاغة الآن

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 11-7-2026؛ علي مستوي الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لسعر عيار 21

وسجل آخر تحديث لـ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5810 جنيها للشراء و 5770 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تعاملات الأعيرة الذهبية المختلفة؛ استقرارا علي مستوي محلات الصاغة المنتشرة في مدن ومناطق الجمهورية من دون تغيير، بعد هبوط طفيف للمعدن الأصفر أمس.

تحركات الذهب

وتعرض المعدن الأصفر لحالة هبوط سعر جرام الذهب على مدار تعاملات أمس مقدار 25 جنيهًا خلال الساعات الأخيرة من تعاملات مساء اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5810 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6640 جنيها للشراء و 6594 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 حوالي 6086 جنيها للشراء و 6044 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5810 جنيها للشراء و 5770 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4980 جنيها للشراء و 4945 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 46.8 ألف جنيه للشراء و 46.16 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4101 دولار للشراء و 4100 دولار للبيع.

الذهب والتأثيرات الجيوسياسية

يبحث جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب، والجميع يسأل هل الأسعار ستشهد ارتفاعات أم انخفاضات خلال الفترة المقبلة، وهل الوقت الحالي مناسب للشراء أم البيع.

وأكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تتمتع بثروة اقتصادية كبيرة، ولا بد من الاهتمام بها، مع وجود العديد من الصناعات التعدينية التي تحمل القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وقال هاني ميلاد، أن الذهب في عام 2025 سجل ارتفاعا غير مسبوق بزيادة سعرية اقتربت من 65%، وكان معدل غير طبيعي وقوي، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتكرر على مدار السنوات القادمة.

وتابع رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الذهب في عام 2026، كان هناك ارتفاع نتيجة الحرب الأيرانية الأمريكية، وارتفاع معدلات التضخم، ولكن استمرار ارتفاع أسعار النفط لن يكون في صالح الذهب.

وعلق الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق والخبير في صناعة وأسواق الذهب، على تأثير وقف الحرب على أسعار الذهب، وما إذا كانت الأسعار ستتجه إلى الارتفاع مع استمرار توقف الحرب.

وقال الخبير في صناعة وأسواق الذهب إن هذا الأمر وارد، موضحًا أنه مع توقف الحرب واستقرار الأوضاع، قد تشهد أسعار الذهب ارتفاعات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الذهب ارتفع خلال الساعات الأخيرة بنحو 100 دولار للأوقية.