أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس السبت

حذر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من 9 مناطق في المملكة.

ووفق التقرير السعودي؛ فتشير التوقعات الى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وقال التقرير أيضا : في حين يستمر تأثيرالرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض ونجران، وتصل إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على طريق الساحل الواصل إلى جازان.