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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| استقرار الطقس والذهب والعملات.. علم فلسطين يرفرف على حافلة بعثة منتخب مصر

ارشيفيه
ارشيفيه
منار عبد العظيم
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نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

طقس الجمعة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على 5 شواطئ مع استمرار الأجواء الحارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع الأمواج على عدد من شواطئ البحر المتوسط، بالتزامن مع استمرار الطقس الحار والرطب على معظم أنحاء الجمهورية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى نشاط الرياح على بعض المناطق، ما يسهم في تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل وفقا لما رصدة صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد.

تحذير من ارتفاع الأمواج على 5 شواطئ

وأوضحت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ليتراوح بين 1.5 و2 متر، داعية المترددين على الشواطئ إلى متابعة التعليمات والإرشادات حفاظًا على السلامة

الكيلو بـ 65 جنيهًا.. شعبة الدواجن تزف أخبار سارة للمواطنين

شهدت أسعار الدواجن تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل زيادة المعروض وتراجع معدلات الطلب، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار البيع للمستهلكين.

 وتأتي هذا الانخفاض وسط حالة من الاستقرار التي يشهدها قطاع الدواجن، بالتزامن مع تأكيدات المنتجين بوجود وفرة في الإنتاج وقدرة السوق المحلية على تلبية احتياجات المواطنين.

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

يبحث جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب، والجميع يسأل هل الأسعار ستشهد ارتفاعات أم انخفاضات خلال الفترة المقبلة، وهل الوقت الحالي مناسب للشراء أم البيع.

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تتمتع بثروة اقتصادية كبيرة، ولا بد من الاهتمام بها، مع وجود العديد من الصناعات التعدينية التي تحمل القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

الرئاسة اللبنانية: عون استعرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية بالجنوب

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئاسة اللبنانية، قالت إن الرئيس اللبناني جوزيف عون استعرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية بالجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

بعد مشوار مشرف.. لماذا أخفق أسود الأطلس في تخطي عقبة فرنسا بالمونديال؟

قال باسم السالمي المحلل الرياضي، إنّ مواجهة فرنسا والمغرب في دور الـ8 من بطولة كأس العالم 2026 اتسمت بالندية والإثارة قبل انطلاقها، في ظل المستويات المميزة التي قدمها المنتخبان خلال البطولة، مشيرًا إلى أن المنتخب المغربي لفت الأنظار منذ دور المجموعات وواصل تقديم عروضه القوية في الأدوار الإقصائية، فيما ظهر المنتخب الفرنسي منذ بداية البطولة بثوب البطل الساعي لإضافة النجمة الثالثة إلى رصيده في كأس العالم.

العلم الفلسطيني بجانب المصري.. شاهد فرحة المصريين قبل وصول المنتخب

تجمع عدد كبير من المواطنين بمدينة العلمين وذلك في أثناء استقبال نجوم المنتخب بعد بطولة كأس العالم، ورفع المشجعون العلم الفلسطيني بجانب العلم المصري.

وبثت قناة إكسترا نيوز بث مباشر للحظة احتشاد الجماهير في العلمين استعدادا لاستقبال المنتخب الوطني لكرة القدم لدى وصوله أرض الوطن عقب المشاركة التاريخية بالمونديال.

بالزغاريد.. شاهد فرحة المصريين لحظة استقبال المنتخب الوطني

شهدت مدينة العلمين تجمع عدد كبير من المواطنين بمدينة العلمين وذلك في أثناء استقبال نجوم المنتخب بعد المشاركة في بطولة كأس العالم، وقامت السيدات بإطلاق الزغاريد فرحة بما حققه المنتخب.

وبثت قناة إكسترا نيوز بث مباشر للحظة احتشاد الجماهير في العلمين استعدادا لاستقبال المنتخب الوطني لكرة القدم لدى وصوله أرض الوطن عقب المشاركة التاريخية بالمونديال.
 
 استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 10 يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 49.66 جنيه

سعر الشراء: 49.56 جنيه.

الرئيس السيسي يستقبل لاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري غدا

عرضت قناة إكسترا خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس السيسي يستقبل لاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري غدًا السبت.

وقد وصلت طائرة المنتخب المصري إلى أرض الوطن ، وهبطت الطائرة في مطار العلمين الدولي.

كما عرضت قناة إكسترا نيوز لقطات عفوية ومبهجة لنجوم منتخب مصر من داخل طائرة البعثة، قبل الوصول لأرض الوطن.


علم فلسطين يرفرف أعلى حافلة بعثة المنتخب

رفع أحد أفراد بعثة المنتخب علم فلسطين، خلال تواجده بـ الحافلة التي تتجول بشوارع العلمين بالمنتخب.

أعرب الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، عن سعادته بالحشد الجماهيري الذي شهده بمطار العلمين، ورفع حسان علامة النصر بيده.

ورفعت الجماهير المصرية لافتات حب لنجوم المنتخب المصري، لحظة الوصول لـ مطار العلمين وكان منها "شرفتونا يا أبطال".
 

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