طقس الجمعة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على 5 شواطئ مع استمرار الأجواء الحارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع الأمواج على عدد من شواطئ البحر المتوسط، بالتزامن مع استمرار الطقس الحار والرطب على معظم أنحاء الجمهورية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى نشاط الرياح على بعض المناطق، ما يسهم في تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل وفقا لما رصدة صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد.

تحذير من ارتفاع الأمواج على 5 شواطئ

وأوضحت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ليتراوح بين 1.5 و2 متر، داعية المترددين على الشواطئ إلى متابعة التعليمات والإرشادات حفاظًا على السلامة.

نشاط للرياح على عدة مناطق

وأشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

طقس شديد الحرارة نهارًا

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون الطقس معتدلًا ورطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأضافت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية أعلى من درجات الحرارة المسجلة في الظل.

حالة الطقس في المحافظات

ولفتت الهيئة إلى أن الطقس سيكون حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما خلال الليل والصباح الباكر، فيكون الطقس معتدلًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، في حين يميل للحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت أبرز درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 40 درجة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع توخي الحذر على الشواطئ التي تشهد ارتفاعًا في الأمواج، واتباع تعليمات الجهات المختصة حفاظًا على سلامة المصطافين.