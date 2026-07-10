قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقطات عفوية ومبهجة لنجوم منتخب مصر من داخل طائرة البعثة | شاهد
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 10 يوليو 2026
الأعلى في تاريخه .. وزير النقل يعلن طفرة كبري في تداول بضائع ميناء دمياط
ضبط ومصادرة 399 عربة كارو ومعدة وسيارة للفريزة والنباشين في الجيزة
حصاد مستشفيات جامعة قناة السويس في عام.. إجراء 6.6 ألف جراحة و1.4 مليون تحليل طبي
تقارير: الأهلي يعقد جلسة مع زيزو لحسم ملف راتبه بعد كأس العالم 2026
مقتل 4 مسلحين خلال عملية أمنية شمال غربي باكستان
الرئيس السيسي يحقق حلم أجيال.. محطة الضبعة النووية تقترب من التشغيل وتدعم أمن الطاقة والتنمية المستدامة
بالزغاريد.. شاهد فرحة المصريين لحظة استقبال المنتخب الوطني
بث مباشر.. الجماهير تحتشد في العلمين استعدادا لاستقبال المنتخب الوطني
حشد الآلاف أمام مطار العلمين الجديد لاستقبال منتخب مصر بعد كأس العالم
وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العلمين تتزين لاستقبال الأبطال.. حشود جماهيرية وأتوبيس مكشوف في انتظار منتخب مصر

العلمين تتزين
العلمين تتزين
البهى عمرو
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

نشرت قناة "القاهرة الإخبارية"، مقطع فيديو لاحتشاد الجماهير في مدينة العلمين، انتظارا لوصول المنتخب الوطني المصري القادم من الولايات المتحدة بعد المشاركة الناجحة في بطولة كأس العالم 2026.


وقالت الإعلامية أمل مضهج: «هذه المدينة التي تنتظره فيها القلوب بشوق وبترحاب وبفرح كبير بهذا الوطن الذي لميحمل اسم مصر فقط عالياً في المونديال، إنما حمل قلوب الكثيرين من عشاقه في كل مكان في العالم، وليس فقط على أرض مصر».

وتابعت: «هذا ما نتابعه في هذه اللقطات المباشرة من مدينة العلمين، أناس خرجوا إلى هذه المدينة، والكثير منهم منذ ساعات الصباح الباكر، منذ الفجر، وهم ذاهبون إلى هذه المدينة، ينتظرون ويترقبون لحظة وصول الفريق القادم من أمريكا على متن رحلة خاصة، وهي شركة مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخب في كأس العالم 2026». 
 

العلمين القاهرة الإخبارية المنتخب الوطني مدينة العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم الجمعة بعد قرار رئيس الوزراء الأخير

الأهلي يقترب من المشاركة بدوري أبطال أفريقيا

مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد وهبي

مدرب المغرب بعد الهزيمة من فرنسا: الجدل التحكيمي لا يغير واقع المباراة

منتخب مصر

موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم

هاني أبو ريدة

رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

سعر الدولار

أعلى سعر دولار بعد قرار الفائدة الآن

الاتحاد الارجنتينى

السرقة لن تمر مرور الكرام.. هاكر مصري يخترق القناة الإعلامية لاتحاد الكرة الأرجنتيني

منتخب مصر والارجنتين

جدل تحكيمي وسياسي يلاحق مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

فيلم شكوي رقم 713317

شكوي رقم 713317 يشارك بمهرجان الدار البيضاء

هند صبري

شرفتونا.. هند صبري تدعم منتخب المغرب بعد وداع كأس العالم

النجم عمر الشريف

في ذكرى رحيل لورانس العرب.. الفنان عمر الشريف الذي كسب رهان العالمية

بالصور

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد