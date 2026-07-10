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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

علم فلسطين يرفرف أعلى حافلة بعثة المنتخب

المنتخب المصري
المنتخب المصري
البهى عمرو
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رفع أحد أفراد بعثة المنتخب علم فلسطين، خلال تواجده بـ الحافلة التي تتجول بشوارع العلمين بالمنتخب.

أعرب الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، عن سعادته بالحشد الجماهيري الذي شهده بمطار العلمين، ورفع حسان علامة النصر بيده.

ورفعت الجماهير المصرية لافتات حب لنجوم المنتخب المصري، لحظة الوصول لـ مطار العلمين وكان منها "شرفتونا يا أبطال".
 

واستقبل وزير الشباب والرياضة، والطيران، وزير الصحة، بعثة المنتخب المصري لحظة الوصول لـ مطار العلمين وكان هناك استقبال حافل من قبل الجماهير.

المنتخب

وقد وصلت طائرة المنتخب المصري إلى أرض الوطن ، وهبطت الطائرة في مطار العلمين الدولي. كما عرضت قناة إكسترا نيوز لقطات عفوية ومبهجة لنجوم منتخب مصر من داخل طائرة البعثة، قبل الوصول لأرض الوطن.

كما نشرت قناة "القاهرة الإخبارية"، مقطع فيديو لاحتشاد الجماهير في مدينة العلمين، انتظارا لوصول المنتخب الوطني المصري القادم من الولايات المتحدة بعد المشاركة الناجحة في بطولة كأس العالم 2026.
وقالت الإعلامية أمل مضهج: «هذه المدينة التي تنتظره فيها القلوب بشوق وبترحاب وبفرح كبير بهذا الوطن الذي لميحمل اسم مصر فقط عالياً في المونديال، إنما حمل قلوب الكثيرين من عشاقه في كل مكان في العالم، وليس فقط على أرض مصر».

وتابعت: «هذا ما نتابعه في هذه اللقطات المباشرة من مدينة العلمين، أناس خرجوا إلى هذه المدينة، والكثير منهم منذ ساعات الصباح الباكر، منذ الفجر، وهم ذاهبون إلى هذه المدينة، ينتظرون ويترقبون لحظة وصول الفريق القادم من أمريكا على متن رحلة خاصة، وهي شركة مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخب في كأس العالم 2026». 
 


 

المنتخب فلسطين علم فلسطين

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