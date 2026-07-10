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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق: منتخب مصر كسب احترام الجماهير العالمية رغم وداع كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
هاني حسين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

علق الكابتن حمادة المصري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المواجهة شهدت العديد من القرارات التحكيمية التي أثارت حالة واسعة من الجدل بين الجماهير والمتابعين.


وأوضح حمادة المصري في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الميثاق الأولمبي يقوم على مبدأ الفصل بين الرياضة والسياسة، إلى جانب رفض جميع أشكال التمييز والعنصرية، مشيرًا إلى أن المنافسات الرياضية يجب أن تُحسم داخل المستطيل الأخضر وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، بعيدًا عن أي مؤثرات خارجية.


وأشار إلى أن كرة القدم بطبيعتها تقوم على الفوز والخسارة، إلا أن القرارات التحكيمية في بعض المباريات قد تصبح محل نقاش واسع إذا كان لها تأثير مباشر على النتيجة، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تستوجب مراجعة من الجهات المختصة بما يحافظ على نزاهة المنافسات.


وأشاد حمادة المصري بالمستوى الذي ظهر به لاعبو منتخب مصر، مؤكدًا أنهم قدموا أداءً مشرفًا يعكس تطور الكرة المصرية، ونجحوا في مجاراة أحد أقوى منتخبات العالم، وهو ما يؤكد امتلاك مصر عناصر مميزة من اللاعبين والأجهزة الفنية القادرة على المنافسة في المحافل الدولية.


وأضاف أن الجماهير المصرية والعربية عاشت لحظات من الفخر بما قدمه المنتخب خلال البطولة، رغم حالة الإحباط التي صاحبت نهاية المشوار، مؤكدًا أن الأداء داخل الملعب بعث برسائل إيجابية حول مستقبل الكرة المصرية.


كما تطرق حمادة المصري إلى ما يتردد بشأن وجود اعتبارات أو مؤثرات خارج الإطار الرياضي، مؤكدًا أن هذه الآراء تُثار على نطاق واسع عقب المباريات المثيرة للجدل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية أن تبقى الرياضة بعيدة عن أي تدخلات، وأن تُحسم المنافسات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعبة.


واختتم حمادة المصري تصريحاته بالتأكيد على أن وصول منتخب مصر إلى دور الـ16 يُعد خطوة مهمة في مسيرة الكرة المصرية، داعيًا إلى استثمار ما تحقق من إيجابيات، والبناء على التجربة من خلال الإعداد الجيد والاستمرار في تطوير المنظومة الكروية، حتى يتمكن المنتخب من تحقيق نتائج أفضل في الاستحقاقات المقبلة.
حاسة إن ربنا نصرني عشان أقول للناس اليائسة والمحبطة إنه لسه فيه أمل وأكون باب صغير للأمل للكثيرين

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