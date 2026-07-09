رغم توقيع الاتفاق الإطاري.. نتنياهو يعلن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي داخل لبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوات الاحتلال ستبقى في لبنان ما دامت الحاجة لذلك، مضيفا خلال حفل تخرج طياري سلاح الجو الإسرائيلي: "سنبقى في المنطقة الأمنية جنوب لبنان ما دام ذلك ضرورياً لضمان أمن مستوطناتنا في الشمال".

يطالب لبنان إسرائيل بالوفاء بتعهدها بالانسحاب من منطقتين جويتين جنوبيتين وتسليمهما للجيش اللبناني قبل موافقتها على المشاركة في الجولة المقبلة من المحادثات المباشرة، المقرر عقدها الأسبوع المقبل في روما. وستحتفظ القوات الإسرائيلية بمنطقة عازلة في جنوب لبنان.

وفيما يتعلق بالحملة ضد إيران، يكرر نتنياهو تعهده الذي صرّح به مراراً وتكراراً بأن "إيران لن تمتلك أسلحة نووية، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا".

ويشير إلى أن الجيش الأمريكي كان "عاملاً مضاعفاً هائلاً" لإسرائيل، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

دون التصريح بذلك مباشرةً، ألمح نتنياهو بشكل غير مباشر إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى تركيا، إحدى أشد منتقدي إسرائيل وعضو في حلف الناتو.

يقول نتنياهو: "الحرب لم تنتهِ بعد. فإلى جانب التحديات القديمة، تظهر تحديات جديدة باستمرار. تنهار محاور قديمة، وتظهر أخرى جديدة. نحن نستعد لكل الاحتمالات. ونعلم أمرًا واحدًا: يجب أن نبقى دائمًا أقوى من أعدائنا".

ويضيف، مرددًا الحجج التي ساقها هذا الأسبوع ضد الصفقة: "إن الحفاظ على التفوق الجوي الإسرائيلي حجر الزاوية في عقيدتنا للأمن القومي. وهو ضروري بنفس القدر للحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط المضطرب. ونحقق ذلك من خلال التطوير المستمر لكوادرنا وتقنياتنا".