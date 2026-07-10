أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 24 يسجل هذا الرقم

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية حالة من الاستقرار خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة 10 يوليو 2026، وذلك بعد الارتفاع الذي سجلته الأسعار خلال جلسات التداول السابقة، مدعومة بصعود سعر الأوقية في البورصات العالمية، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات مرتفعة، وهو ما حافظ على مستويات الأسعار داخل الأسواق المحلية وفقا لما رصدة صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد.

ويواصل الذهب جذب اهتمام المستثمرين والمواطنين، سواء الراغبين في الادخار أو المقبلين على الزواج، في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على حركة المعدن الأصفر في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار مختلف الأعيرة الذهبية خلال تعاملات اليوم، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6674.29 جنيه.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 5840 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5005.71 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3893.33 جنيه.

بلغ سعر الجنيه الذهب 46720 جنيهًا.

فيما سجلت أوقية الذهب نحو 207570 جنيهًا.

لماذا استقرت أسعار الذهب؟

يرجع استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية إلى توازن عدد من العوامل المؤثرة، أبرزها استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إلى جانب تعافي أسعار الذهب عالميًا بعد موجة من التراجعات استمرت لثلاث جلسات متتالية.

ويؤكد محللون أن السوق المحلية لا تزال تتحرك في نطاقات سعرية مستقرة نسبيًا، مع استمرار متابعة المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الفائدة الأمريكية، وحركة الدولار، وأداء الأوقية في البورصات الدولية، باعتبارها العوامل الأكثر تأثيرًا على أسعار الذهب داخل مصر.

الذهب يقترب من تكوين قاعدة سعرية جديدة

تشير تحليلات السوق إلى أن الذهب في مصر يواصل التحرك بالقرب من مستوياته الحالية، مع محاولات لتكوين قاعدة سعرية جديدة قد تمهد لاستئناف موجة صعود خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت أسعار الذهب العالمية في التعافي أو شهد الدولار أي تحركات جديدة.

ويرى خبراء سوق الذهب أن تحسن أداء الأوقية عالميًا منح السوق المحلية قدرًا من الدعم، ما ساهم في الحفاظ على الأسعار الحالية رغم التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق الدولية.

ما العوامل التي تحدد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة؟

تترقب الأسواق المحلية والعالمية مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي سيكون لها تأثير مباشر على أسعار الذهب، يأتي في مقدمتها:

تحركات سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية.

اتجاهات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

تطورات الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

حجم الطلب على الذهب في الأسواق المحلية.

وتظل هذه العوامل المحرك الرئيسي لاتجاه أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، سواء بالنسبة للمستثمرين أو الراغبين في شراء المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات الذهبية.