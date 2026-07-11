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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لقاءات و اتصالات مكثفة.. أبرز أنشطة وزير الخارجية في أسبوع

وزارة الخارجية و التعاون الدولي و المصريين بالخارج
وزارة الخارجية و التعاون الدولي و المصريين بالخارج
أ ش أ
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أجرى وزير الخارجية و التعاون الدولي و المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي على مدى الأسبوع الماضي، سلسلة مكثفة من اللقاءات و الاتصالات المكثفة ، فى إطار التحركات المنسقة التى تقوم بها الدبلوماسية المصرية على كافة محاور العمل الدبلوماسي.

ونشرت وزارة الخارجية و التعاون الدولي و المصريين بالخارج اليوم /السبت/ "إنفوجراف" يبرز نشاط وزير الخارجية خلال الأسبوع الماضي و الذي استهله باتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني حيث تم بحث دعم السلطة الفلسطينية و تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

كما أجرى وزير الخارجية مشاورات سياسية مع المفوضة الأوروبية للمتوسط.

من ناحية أخرى.. استقبل وزير الخارجية و التعاون الدولي و المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وزير البترول حيث عقدا جلسة إحاطة مع ممثلي السفارات الأجنبية فى مصر حول قطاعي الطاقة والثروة المعدنية.

كما التقى وزير الخارجية مع السيد نبيل فهمي عقب توليه منصبه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية.. وشهد وزير الخارجية و التعاون الدولي و المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي مراسم التوقيع على إعلان النوايا للتعاون فى مجال الهجرة بين مصر وفرنسا.

ومن جهة آخر.. التقى وزير الخارجية مع وزير الهجرة واللجوء اليوناني، واستقبل وزير التخطيط و التنمية الاقتصادية، وعقد لقاء مع وزير الاستثمار جرى خلاله بحث تنسيق السياسات و تكامل الجهود لدعم الاستثمارات المصرية في إفريقيا.

وبحث مع وزير خارجية سيشل، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وذلك بمناسبة مرور ٥٠ عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما بحث وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع نظيره اليمني العلاقات الثنائية وجهود الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين.

من ناحية أخرى..شارك وزير الخارجية و التعاون الدولي و المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي في اجتماع ثلاثي مع محافظ البنك المركزي المصري ورئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد..كما التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمدينة العلمين.

ومن جانب آخر، بحث وزير الخارجية هاتفيا مع نظرائه في الكويت و البحرين والأردن، تداعيات الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، وأكد تضامن مصر مع الدول العربية الشقيقة.

كما بحث وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري العلاقات الثنائية و التطورات الإقليمية.


 

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي الدبلوماسية المصرية

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