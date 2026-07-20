قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قرار الحكومة .. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة ثورة 23 يوليو
عاكس زوجته.. القبض على شخص تعدى على آخر بسلاح أبيض في الإسكندرية
لمحدودي ومتوسطي الدخل .. خطوات حجز شقة في سكن لكل المصريين 9
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على السوشيال ميديا
هل قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين بصلاة العصر يبطلها؟
انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه
الأعلاف والتمويل والتسويق .. الفلاحين تكشف أخطر تحديات قطاع الإنتاج الحيواني
الشوالي: انتصرت إسبانيا وبسطت هيبتها لكن ميسي يظل الأسطورة الخالدة
رهان جديد .. سفيان بنجديدة قناص المغرب الفاسي في الأهلي| أرقام قياسية
هشاشة أمريكية بسبب ترامب.. تقرير صادم يكشف تضاؤل قدرة الولايات المتحدة على مواجهة الأزمات
بعد تداول الفيديو.. الأوقاف تفتح تحقيقا في واقعة تقاضي أموال مقابل حفظ الأحذية داخل مسجد
نظير 43 مليون جنيه.. بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة نجم إنبي| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية : الرئيس السيسي يتابع أولا بأول التطورات بالمنطقة

الدكتور بدر عبدالعاطي السفير وزير الخارجية
الدكتور بدر عبدالعاطي السفير وزير الخارجية
عادل نصار

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي السفير وزير الخارجية، أن الرئيس السيسي يتابع أولا بأول التطورات بالمنطقة، مضيفا أن مصر تبذل جهدا خارقا بالتعاون مع الأشقاء للعمل على خفض التصعيد في المنطقة.
 

وتابع الدكتور بدر عبدالعاطي السفير وزير الخارجية، مستعدون لزيادة منح الجامعات المصرية للطلاب من موزمبيق، مستدركا أن بحثنا سبل تفعيل العمل الأفريقي المشترك والعمل على دفع الحلول الدبلوماسية ونبذ استخدام القوة المسلحة في تسوية النزاعات.

وأشار الدكتور بدر عبدالعاطي السفير وزير الخارجية، إلى أننا نعتز بأن وزيرة خارجية موزمبيق خريجة معهد الدراسات الدبلوماسية في مصر، متابعا أننا نعمل على تدشين عهد جديد من الشراكة التنموية بين مصر وموزمبيق.
 

الخارجية بدر عبدالعاطي التصعيد الجامعات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

ترشيحاتنا

أفشة

عموتة يوافق على رحيله.. اجتماع مرتقب لحسم مستقبل أفشة| خاص

فيكتوريا أوسي

الأهلي يتعاقد مع فيكتوريا أوسي لتدعيم فريق الكرة النسائية

إسلام هاني

سموحة يعين إسلام هاني نائباً للمدير الرياضي لكرة القدم

بالصور

ما هو الإسبانش لاتيه؟ ولماذا أصبح من أشهر مشروبات القهوة؟

الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه

إنشاء مجمع ورش جديد لتنظيم الأنشطة الحرفية بالعاشر | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

حفاظاً على صحة المواطنين..غلق وتشميع مستشفى خاص بدون تراخيص بكفر صقر

تشميع
تشميع
تشميع

بعد تصدر التريند.. طريقة عمل الإسبانش لاتيه في البيت

الأسبانش لاتية
الأسبانش لاتية
الأسبانش لاتية

فيديو

شقيقة أحمد جلال عبد القوي

انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه

شاب خاطر بحياته لإنقاذ أسرة من الغرق في ترعة بالغربية

طلعهم من العربية واحد واحد.. بطل ينقذ أسرة كاملة من الغرق

عقود الإيجار داخل إسرائيل

"إذا جاء المسيح".. بند غريب في عقود الإيجار داخل إسرائيل!

نادي بشكتاش

هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد