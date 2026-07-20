وزير الخارجية : الرئيس السيسي يتابع أولا بأول التطورات بالمنطقة

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي السفير وزير الخارجية، أن الرئيس السيسي يتابع أولا بأول التطورات بالمنطقة، مضيفا أن مصر تبذل جهدا خارقا بالتعاون مع الأشقاء للعمل على خفض التصعيد في المنطقة.



وتابع الدكتور بدر عبدالعاطي السفير وزير الخارجية، مستعدون لزيادة منح الجامعات المصرية للطلاب من موزمبيق، مستدركا أن بحثنا سبل تفعيل العمل الأفريقي المشترك والعمل على دفع الحلول الدبلوماسية ونبذ استخدام القوة المسلحة في تسوية النزاعات.

وأشار الدكتور بدر عبدالعاطي السفير وزير الخارجية، إلى أننا نعتز بأن وزيرة خارجية موزمبيق خريجة معهد الدراسات الدبلوماسية في مصر، متابعا أننا نعمل على تدشين عهد جديد من الشراكة التنموية بين مصر وموزمبيق.

