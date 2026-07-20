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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتشال جثة عامل غرق أثناء الاستحمام بنهر النيل في سمالوط

انتشال جثة غريق
انتشال جثة غريق
ايمن رياض

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا من انتشال جثة عامل محاجر لقي مصرعه غرقًا، اليوم، بمياه نهر النيل بمركز سمالوط شمال المنيا، عقب نزوله للاستحمام بعد انتهاء يوم عمله، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بغرق عامل بمياه نهر النيل، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، حيث تم انتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وتبين أنه يدعى "محمود. م. ا " عامل، ومقيم بإحدى قرى مركز سمالوط.

وأفادت التحريات الأولية، أن المتوفى كان في طريق عودته من عمله، واراد الاستحمام في نهر النيل هروبا من حرارة الجو الا أنه تعرض للغرق، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى  التخصصي، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة، وقررت انتداب مفتش صحة المركز الدكتور محمد صلاح لتوقيع الكشف الطبي ومناظرة الجثمان، لبيان سبب الوفاة.

وأوضح مفتش الصحة في تقريره أن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت بتصريح دفن الجثمان وتسليمه لاهليته.

المنيا سمالوط نهر النيل جثه انتشال

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