فتح باب التقديم بمدارس التمريض بالمنيا.. شروط القبول والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة المنيا فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس الثانوية الفنية للتمريض (بنين – بنات) للعام الدراسي 2026/2027، بدءًا من اليوم الاثنين 20 يوليو، وفق جدول زمني محدد يعتمد على مجموع درجات الشهادة الإعدادية.

يأتي ذلك في إطار توفير كوادر تمريضية مؤهلة لدعم القطاع الصحي، مع الالتزام بتطبيق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع مراحل القبول. وفي السطور التالية نستعرض مواعيد التقديم، وشروط القبول، والأوراق المطلوبة، ونظام الاختبارات.

مواعيد التقديم بمدارس التمريض بالمنيا

أوضحت مديرية الصحة والسكان أن استقبال طلبات التقديم يبدأ اليوم الاثنين 20 يوليو، ويستمر وفقًا للمجموع الحاصل عليه الطالب، حيث يتم استقبال الحاصلين على مجموع من 280 إلى 275 درجة خلال يومي 20 و21 يوليو، بينما يتم استقبال الحاصلين على مجموع من 274.5 إلى 270 درجة خلال الفترة من 22 حتى 25 يوليو.

وأكدت المديرية أن باب التقديم سيُغلق فور اكتمال الأعداد المطلوبة بكل مدرسة، وفي حال عدم استيفاء العدد سيتم النزول بالمجموع وفقًا للضوابط المنظمة.

شروط القبول بمدارس التمريض

حددت مديرية الصحة عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي:

الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي.

دراسة اللغة الإنجليزية بنظام الانتظام وليس بنظام المنازل.

أن يكون الطالب أو الطالبة من أبناء محافظة المنيا.

تطبيق مبدأ التوطين، بحيث يتم القبول لكل مركز إداري على حدة.

اجتياز الاختبارات التحريرية بنسبة نجاح لا تقل عن 70%.

اجتياز كشف الهيئة واختبارات القدرات.

اجتياز الكشف الطبي الذي يجريه القومسيون الطبي بالمحافظة.

بالنسبة للطالبات، يشترط عدم الزواج مع التعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة.

موعد الاختبارات التحريرية

أشارت مديرية الصحة إلى أن الامتحانات التحريرية ستبدأ اعتبارًا من يوم 8 أغسطس 2026، بمقر إدارة التدريب والمدارس أمام مستشفى الحميات، وفق الجدول المعلن لكل مدرسة.

وتشمل الاختبارات مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، يليها كشف الهيئة واختبارات القدرات، ثم الكشف الطبي للطلاب الذين يجتازون المراحل السابقة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

طالبت مديرية الصحة الطلاب وأولياء الأمور باستيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل التقديم، وتشمل:

أصل شهادة إتمام المرحلة الإعدادية.

شهادتا الصفين الأول والثاني الإعدادي.

أصل شهادة الميلاد.

شهادة حسن السير والسلوك.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

6 صور شخصية حديثة.

سداد رسوم التقديم وقدرها 100 جنيه.

وأكدت المديرية أن التقديم يتم من خلال ولي الأمر أو من له الولاية التعليمية.

مدارس التمريض بمحافظة المنيا

يضم نظام مدارس التمريض بمحافظة المنيا 11 مدرسة موزعة على مراكز المحافظة، بواقع 6 مدارس للبنين هي: أبا الوقف، مطاي، زهرة، المنيا، أتليدم، والأشمونين، و5 مدارس للبنات هي: مغاغة، بني مزار، مطاي، المنيا، والفكرية، مع توزيع الطلاب وفق النطاق الجغرافي لكل مركز إداري.

تنسيق القبول للعام الدراسي الجديد

وكان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قد اعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوية الفنية للتمريض (بنين – بنات) للعام الدراسي 2026/2027، ليكون الحد الأقصى للقبول 280 درجة، والحد الأدنى 270 درجة، وذلك وفق خطة القبول واحتياجات القطاع الصحي بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن تحديد الحد الأدنى جاء بعد دراسة أعداد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية، والطاقة الاستيعابية لمدارس التمريض، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ويسهم في إعداد كوادر تمريضية مؤهلة لتلبية احتياجات المنظومة الصحية.

كما شدد على ضرورة الالتزام بضوابط القبول وإجراء جميع الاختبارات والمفاضلات وفق معايير الشفافية والحيادية، لضمان اختيار أفضل العناصر القادرة على العمل في القطاع الصحي خلال السنوات المقبلة.