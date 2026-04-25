دعاء اليوم 8 من ذي القعدة للحمل.. استعد لتقبيل يد مولودك الصغيرة

لاشك أن دعاء اليوم 8 من ذي القعدة للحمل يعد من الأدعية الأرجى للإجابة والتي يبحث عنها كثير من المحرومين من نعمة الإنجاب ، وإن كانت لا تخلو الدنيا من الهموم المنغصة ، إلا أن رزق البنين من الأرزاق والنعم التي يسعى إليها الجميع، ولما كان دعاء اليوم 8 من ذي القعدة للحمل ، أي في أحد الأشهر الحُرم ،يحمل معه أمل كبير ويتعلق به رجاء أكبر، لأنه من الأدعية المستجابة، فإنه ينبغي معرفته وتحري هذا الوقت لاستجابة الدعاء، كما أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتحريها، واغتنامها، فلا ينبغي تفويت دعاء اليوم 8 من ذي القعدة للحمل ، باعتباره تلك الفرصة العظيمة التي لا ينبغي تفويتها، لما ورد الحث عليها في نصوص الكتاب والسُنة النبوية الشريفة.

دعاء اليوم 8 من ذي القعدة للحمل

- رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ.

- اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

- اللهمَّ إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدٌ فارزقني الذرية الصالحة، وارزق كل مشتاق.

- اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال و الاكرام أن ترزقني الذرية الصالحة.

- اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقني الذرية الصالحة.

-لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا تحرمني من نعمة الذرية الصالحة.

- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب ارزقني بالذرية الصالحة.

- ربى هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

-اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسى تقواها زكها أنت خير من زكاها إنك وليها ومولاها.

- اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب أسألك الذرية الصالحة.

- يا رب أسألك الذرية الصالحة يا رب أسألك الذرية الصالحة.

- اللهم إنك قلت (ادعوني أستجب لكم) وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك ألا تحرمني من الذرية الصالحة يا رب لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين.

دعاء اليوم 8 ذي القعدة للفرج

ورد في دعاء اليوم 8 من ذي القعدة للفرج عدة ادعية لتفريج الهموم والكروب، مأثورة وواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن دعاء الفرج ، ما يلي:

1- إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت، إلهي إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؛ وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرّع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرّع إليه فيرحمني، وكما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد ونجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين.

2- اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

3- اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

4- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يا رب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

5-اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

6- يا رب افتح لي بخير، واختم لي بخير، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

7- لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم.

8-اللَّهُ رَبِّي لا شَرِيكَ لَهُ.

9-«اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله لاإله إلا أنت الله ، الله ربي لا أشرك به شيئًا».

10-اللهم بلطيف صنعك في التسخير، وخفي لطفك في التيسير، الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير.