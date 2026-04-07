دعاء للحمل بسرعة.. ردديه بعد كل صلاة وانتظري الفرج

دعاء للحمل بسرعة .. من أعظم النعم على الإنسان أن يرزقه الله -عز وجل- بالإنجاب والذرية الصالحة، وقرة العين لوالديهم، يقول الله -سبحانه- واصفًا دعاء عباده بالذرية الصالحة: «وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا»، ويقول -تعالى- عن نعمة الأبناء: «المالُ وَالبَنونَ زينَةُ الحَياةِ الدُّنيا وَالباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوابًا وَخَيرٌ أَمَلً»، ولكن قد يبتلى الله - تبارك وتعالى- بعض عباده المؤمنين بتأخر الإنجاب أو الحرمان من هذه النعمة لحكم لا يعلهما إلا هو - سبحانه-، وواجب العبد تجاه ذلك ألا ييأس من رحمة ربه طالما رغب في أن يمن الله - تعالى- عليه بهذه النعمة، فيأخذ بالأسباب ويسعى ورائها كما أمرنا الشرع الحنيف، وأن يحرص على دعاء الإنجاب أو الدعاء بالذرية الصالحة إلى غير ذلك من الأدعية المستحبة، فهو القائل - سبحانه-: « وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ..».

دعاء للحمل بسرعة

يارب لا تذرنى فردا وانت خير الوارثين.

ربى هب لى من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء.

دعاء الحمل

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسى طرفة عين واصلح لى شأنى كله وارزقنى بالذرية الصالحة.

لا اله الا انت يا حى يا قيوم برحمتك استغيث لا تحرمنى من نعمة الذرية الصالحة لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين يارب ارزقنى بالذرية الصالحة.

اللهم انى عبدك ابن عبدك بن أمتك ناصيتى بيدك ماضى فى حكمك عدل فى قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته فى كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به فى علم الغيب عندك ان تجعل القرأن ربيع قلبى ونور بصرى وجلاء حزنى وذهاب همى وان تقضى لى حاجتى وترزقنى بالذرية الصالحة.

اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبى انه لا يغفر الذنوب الا انت.

دعاء الحمل بعد صلاة الفجر

اللهم انى اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم ات نفسى تقواها زكها انت خير من زكاها انك وليها ومولاها اللهم انى اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يارب أسألك الذرية الصالحة يارب أسألك الذرية الصالحة يارب أسألك الذرية الصالحة.

اللهم انك قلت (ادعونى استجب لكم) وانك لا تخلف الميعاد وانى اسألك ان لا تحرمنى من الذرية الصالحة.

اللهم صلى على سيدنا محمد خير البرية وبجاهه عندك ارزقنا خير الذرية.

اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

دعاء للانجاب

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (سورة الفرقان الأية 74 ) .

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقنى الذرية الصالحة اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللهَ. وَأَدْعُوكَ الرَّحْمنَ. وَأَدْعُوكَ البَرَّ الرَّحِيمَ. وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا، مَاعَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. أَنْ تَغْفِرَ لِي وتَرْحَمَنِي وترزقنى الذرية الصالحة .

أدعية الحمل المستجابة

اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم و على ال إبراهيم و بارك على محمد و على ال محمد كما باركت على إبراهيم و على ال إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد.

اللهم فرح قلبي وانس وحشتي ونفس كربتي وفرج همي وعوض صبري وقر عيني..يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعالا لما تريد اسألك بنور وجهك الذى ملأ اركان عرشك وبرحمتك التي وسعت كل شي...اللهم اني اسألك ان تقضي حاجتي يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني.

اللهم رضيني بما قضيت لي وعافني فيما ابقيت حتى لا احب تعجيل ما اخرت ولا تاخير ما عجلت.

اللهم يا ارحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين ياذا الجلال والاكرام..رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين.

اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ان ترزقنى الذرية الصالحة.

اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا اله الا أنت الحنان المنان بديع السموات و الأرض ذو الجلال و الاكرام ان ترزقنى الذرية الصالحة.

اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت. وإذا سئلت به أعطيت. وإذا استرحمت به رحمت. وإذا استفرجت به فرجت ان ترزقنى الذرية الصالحة.

اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها، ماعلمت منها وما لم أعلم. أن تغفر لي وترحمني وترزقنى الذرية الصالحة.

اللهم يا ذا العرش العظيم يا قوي يا رحمن يا رحيم يا قادر على كل شي انت القادر وحدك والاطباء لا يقدرون انت العالم سبحانك وغيرك لا يعلم..تعلم مافي الارحام ..اللهم يا جبار يا رحيم ارزقني بالذريه الصالحه..اللهم اقر اعيننا بالحمل عاجلا غير اجل يا رب العالمين.

"اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا ذكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته الى خير".

سبحانك لا إله ألا أنت أني كنت من الظالمين".

" سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر ".

"اللهم إني أسالك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد واسالك بأنك أنت الله الحي القيوم ذو الجلال والإكرام واسالك بأنك أنت الله ارحم الرحمين اللهم إني أسالك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا استعفيت به أعفيت وإذا استغفرت به غفرت اللهم إني أسالك بأحب الأسماء إليك واسالك يالله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إن تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وشفاء لنا من كل داء وان لاتجعلنا فردا وأنت خير الوارثين وللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلى الله وسلم على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين ".

يا من اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون انه عليك هين يالله انه عليك هين يالله انه عليك هين يا الله.

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لايضر مع اسمه داء بسم الله الذي لايضر مع اسمه شي في الأرض ولا في السماء والسميع العليم كما أعطيت لزكريا يحيى و لمريم عيسى بأمر منك أعطني ولا تحرمني.