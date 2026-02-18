مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى.. أمير كرارة يخمد محاولة تفجير عبوة ناسفة بالمترو ومحمود عزت يحاول الحفاظ على أموال الجماعة

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى محاولة هروب عنصر من الجماعة الإرهابية خارج القاهرة ويحاول مراد "أمير كرارة" ان يلقي القبض عليه خاصة انه تواصل مع عنصر إرهابى آخر يتفجير عبوة ناسفة فى المترو.

ويتمكن مراد من القبض على عنصر إرهابي من مطار القاهرة ويحاول اخماد محاولة تفجير العبوة الناسفة ويتم بالفعل القبض على العنصر الإرهابي الأخر واخماد محاولة التفجير.

بينما يستعين محمود عزت "شريف منير" بأحد أعضاء الجماعة من أجل إرسال رسالة الى أحد العناصر بهدف الى الحفاظ على أموال الجماعة الإرهابية.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.

ويُعد «رأس الأفعى» من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2026، لما يحمله من توليفة تجمع بين التشويق، والدراما الإنسانية، وطرح قضايا معاصرة في قالب مشوق، إلى جانب مشاركة نخبة من النجوم وصناع الدراما.