قبل رمضان.. محاضر تموينية على المخابز والأسواق بدمياط
إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين
«كولر» في رسالة بمناسبة رمضان: هذا الشهر يجلب الرحمة والسلام والقوة
حضور قوي للبرامج الرمضانية.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد الرمضانية
دار الإفتاء تحدد 30 جنيهًا فدية لليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد
دار الإفتاء: زكاة الفطر 35 جنيها عن الفرد الواحد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان
أحمد موسى يستعرض خريطة برامج صدى البلد في شهر رمضان 2026
تنسيق مصري - باكستاني قوي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية : دعم مصر الكامل لكل جهود إنهاء النزاع في السودان
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام .. المفتي يحدد الضوابط الشرعية
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
فن وثقافة

مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى.. أمير كرارة يخمد محاولة تفجير عبوة ناسفة بالمترو ومحمود عزت يحاول الحفاظ على أموال الجماعة

أحمد إبراهيم

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى محاولة هروب عنصر من الجماعة الإرهابية خارج القاهرة ويحاول مراد "أمير كرارة" ان يلقي القبض عليه خاصة انه تواصل مع عنصر إرهابى آخر يتفجير عبوة ناسفة فى المترو. 

ويتمكن مراد من القبض على عنصر إرهابي من مطار القاهرة ويحاول اخماد محاولة تفجير العبوة الناسفة ويتم بالفعل القبض على العنصر الإرهابي الأخر واخماد محاولة التفجير. 

بينما يستعين محمود عزت "شريف منير" بأحد أعضاء الجماعة من أجل إرسال رسالة الى أحد العناصر بهدف الى الحفاظ على أموال الجماعة الإرهابية. 

أحداث مسلسل رأس الأفعى 

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.

ويُعد «رأس الأفعى» من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2026، لما يحمله من توليفة تجمع بين التشويق، والدراما الإنسانية، وطرح قضايا معاصرة في قالب مشوق، إلى جانب مشاركة نخبة من النجوم وصناع الدراما.

