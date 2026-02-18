مسلسل رأس الأفعي الحلقة 1.. الظهور الأول لـ شريف منير فى شخصية محمود عزت

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى أحداثا مثيرة حيث يظهر النقيب حسن أحمد غزي مع عائلته ويلتقى اللواء مراد عز الدين "أمير كرارة".

كما شهدت الحلقة ظهور اول للفنان شريف منير فى شخصية محمود هزت القائد العام لجماعة الاخوان وكيفية هروبة بعد فض الاعتصام برابعة العدوية.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.

ويُعد «رأس الأفعى» من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2026، لما يحمله من توليفة تجمع بين التشويق، والدراما الإنسانية، وطرح قضايا معاصرة في قالب مشوق، إلى جانب مشاركة نخبة من النجوم وصناع الدراما.