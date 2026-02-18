ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام،فيديو قصير جديدة لها.

وتألقت ياسمين صبري ، مرتديه فستان طويل باللون الذهبي اللامع، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.



كما اختارت ياسمين صبري ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.