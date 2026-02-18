جهاز مستقبل مصر يطرح مبادرة لبيع الدواجن بسعر 90 جنيهًا لتعزيز استقرار الأسواق خلال رمضان

أطلق جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مبادرة لطرح الدواجن للمواطنين بسعر 90 جنيهًا فقط لوزن كيلو و100 جرام، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، بما يسهم في دعم الأسر المصرية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود جهاز مستقبل مصر لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وزيادة المعروض من المنتجات الغذائية في الأسواق، بما يدعم استقرار الأسعار ويحد من أي ممارسات احتكارية محتملة خلال المواسم التي يرتفع فيها الطلب على السلع الغذائية.

ويستهدف جهاز مستقبل مصر، ضخ كميات كبيرة من الدواجن المجمدة من خلال منافذ بيع "سوبر توفير" والسيارات المتنقلة المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يضمن وصول المنتج إلى المواطنين بسهولة ويسهم في تحقيق التوازن بالسوق، خاصة في ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.