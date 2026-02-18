مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (57.39) نقطة، ليصل إلى مستوى (11155.45) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.7) مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (209) ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم (151) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (102) شركة.



مؤشر الأسهم السعودية الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (74.09) نقطة، ليصل إلى مستوى (23622.65) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (12) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.5) سهم.