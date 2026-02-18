طرح البوستر الرسمي لبودكاست «إيه بقى؟!» لصبري فواز

طرح الفنان صبري فواز البوستر الرسمي لأول تجربة له في مجال البودكاست بعنوان «إيه بقى؟!»، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي البودكاست في إطار تعاون جديد مع المنتج ريتشار الحاج، ليشكل إضافة فنية وإعلامية مبتكرة لعالم المحتوى الرقمي العربي.

إيه بقى؟!.. خطوة نوعية جديدة

يمثل بودكاست «إيه بقى؟!» خطوة نوعية في مسيرة صبري فواز الفنية، حيث يسعى من خلاله إلى تقديم محتوى حواري يمزج بين الثقافة والفكر الإنساني بطريقة سهلة ومباشرة.

ويتناول مجموعة متنوعة من الحوارات التي تمس اهتمامات الجمهور، مع التركيز على تقديم تحليلات عميقة بأسلوب مبسط يتيح للمستمعين التفاعل والمشاركة بأفكارهم.

وتعكس حلقات البرنامج رؤية فواز في تقديم محتوى ثقافي متجدد، يمزج بين الطرح الفني والتحليل الفكري، مع الحرص على تناول مواضيع إنسانية تعكس فلسفته في الحياة والعمل.

تفاصيل الحلقات ومواعيد العرض

يضم البودكاست أربع حلقات ستعرض أسبوعيًا طوال شهر رمضان، على أن يتم نشر كل حلقة يوم الثلاثاء، وتتناول الحلقات موضوعات متنوعة تشمل الإبداع، والخلفيات الفكرية للأعمال الفنية، إضافة إلى النقاشات الإنسانية والثقافية التي تهدف إلى توسيع مدارك الجمهور وإشراكه في الحوار.

كما يهدف البرنامج إلى خلق مساحة للنقاش العميق حول قضايا فنية وثقافية قد تكون غائبة أو مغفلة في الذاكرة العامة، بما يضيف قيمة معرفية وترفيهية في الوقت ذاته.

معنى اسم «إيه بقى؟!»

وجاء اختيار الفنان صبري فواز لهذا العنوان ليس مجرد صياغة لغوية، بل يعكس جوهر فكرة البودكاست، وهو البحث عن إجابات للأسئلة التي تهم الجمهور، وكشف الأبعاد الخفية للموضوعات المطروحة.

ويعمل البودكاست على تحويل هذه التساؤلات إلى حوارات مشوقة تثير الفضول وتشجع على التفاعل الفكري.

صبري فواز : البودكاست فرصة للتواصل مع الجمهور

وأعرب "فواز" عن سعادته بهذه التجربة الجديدة، مؤكدًا أنها تمثل فرصة للتواصل المباشر مع الجمهور بعيدًا عن المساحات التقليدية للأداء التمثيلي.

وأشار إلى أن البودكاست يتيح له طرح قضايا فنية وثقافية وإنسانية بأسلوب مختلف وغير مألوف، متمنيًا أن يحظى البرنامج بقبول واسع ويكون مصدرًا للنقاش المثمر خلال شهر رمضان.

التعاون مع ريتشارد الحاج

من جانبه، أعرب المنتج ريتشار الحاج عن فخره بالإنتاج والدعم لهذا البودكاست، موضحًا أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية تقديم محتوى جديد يواكب التحولات السريعة في صناعة الإعلام الرقمي.

وأضاف أن البودكاست يمثل فرصة لإبراز قيمة الفن العربي في قالب حواري مبتكر يقدمه صبري فواز، مع جمع خبراته الفنية ورؤيته الفكرية.

فريق العمل :

يُنتج البودكاست شركة RE Studios التابعة لمجموعة RE Media ريتشارد الحاج جروب، ومن إخراج رامي نبيل وإعداد دعاء عبدالوهاب.