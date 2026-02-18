فكرة جديدة.. سبب عدم وضع أسماء أبطال "اتنين غيرنا" على تتر المسلسل

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل اتنين غيرنا تتر المسلسل دون ذكر اسامي ابطال المسلسل الفنانة دينا الشربيني والنجم آسر ياسين .

وظهر فى التتر بعض من المشاهد الدرامية والموسيقى فقط ، والسبب الذى أعلن ان هذه فكرة جديدة وهدفها التركيز على العمل الفني دون تركيز ع الاسماء .

مسلسل "اتنين غيرنا"

مسلسل "اتنين غيرنا"، يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول مدرب رياضي يعمل في مدرسة دولية يعيش حالة عزلة نتيجة ماضيه وعلاقاته، ثم يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تمر بأزمات شخصية، مما يشكل نقطة تحول في حياته وقصة تجمعهما بالرغم من الصعاب.

مسلسل "اتنين غيرنا"، بطولة الفنان آسر ياسين، دينا الشربيني، ناردين فرج، نور إيهاب، محمد السويسي، فدوى عابد، هنادي مهنا، سحر رامي، بسنت شوقي، صفوة، تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي.