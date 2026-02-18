مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الأولى.. والد دينا الشربيني يتبرأ منها وآسر ياسين يعانى من الطلاق

عرضت قناة ON، الحلقة الأولى من مسلسل "اتنين غيرنا"، عبر شاشتها في تمام الساعة 7 مساءً، ضمن خريطتها لمسلسلات رمضان 2026.

تبدأ باحتفال دكتور جامعي يُدعى "حسن" الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، بعيد ميلاده بالتزامن مع الفنانة "نور أبو الفتوح"التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني.



ولكن يعكر صفو احتفال دينا الشربيني بعيد ميلادها، مذيعة تستعرض خلال تقريرها عن علاقتها بوالدها الذي تبرأ منها منذ طفولتها وهو ما يدفعها لأخذ بعض المهدئات.

وبمشهد كوميدي، تتصل والدة حسن بصديقه المذيع مروان رضا، أثناء تقديمه لحلقة على الهواء وتبلغه بأن صديقه يرغب في إلغاء موعده مع الطبيب النفسي، وتؤكد عليه باقناعه عن العدول عن ذلك وإخبار الطبيب بأنه طلق زوجته منذ 3 سنوات ولا يرغب في الدخول بعلاقات أخرى.

وعند وصول آسر ياسين لمكتبع، تتصل طليقته التي تجسد شخصيتها الفنانة هنادي مهنا به مكالمه فيديو لتحتفل معه رفقة نجلهما بعيد ميلاده.

وأثناء تصوير دينا الشربيني لأحد مشاهدها في عملها الجيد، تتصل والدتها لتخبرها بأن والدها فقل للمستشفى وتعرض لجلطه وتطلب منها تحويل أموال، وعند انتهاء المكالمة يظهر تأثرها الشديد.

وتذهب دينا الشربيني لزيارة والدها في المستشفي وتدخل غرفته للاطمئنان عليه، وتتذكر لحظة طرده لها من المنزل بسبب رغبتها في التمثيل.

وبالتزامن يذهب آسر ياسين، للطبيب النفسي ويطلب منه الجانب الخفي في حياته ليستعيد لحظة طلاقه وهو الأمر اللي وصفه بـ "بتر".



مسلسل "اتنين غيرنا"، يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول مدرب رياضي يعمل في مدرسة دولية يعيش حالة عزلة نتيجة ماضيه وعلاقاته، ثم يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تمر بأزمات شخصية، مما يشكل نقطة تحول في حياته وقصة تجمعهما بالرغم من الصعاب.

مسلسل "اتنين غيرنا"، بطولة الفنان آسر ياسين، دينا الشربيني، ناردين فرج، نور إيهاب، محمد السويسي، فدوى عابد، هنادي مهنا، سحر رامي، بسنت شوقي، صفوة، تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي.