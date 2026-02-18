قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غداً الخميس.. بدء صرف المساندة النقدية الرمضانية لـ "تكافل وكرامة" والفئات المستحقة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الأولى.. مي عمر تكتشف حقيقة أحمد مجدي بعد زواجهما
تهنئة رمضان 2026 .. أجمل 110 رسائل مكتوبة لا تنس أحبابك| صور
مفاجأة رمضان 2026.. 3 ساعات صيام في أقصى الشمال و14.5 ساعة في الجنوب
مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى.. أمير كرارة يداهم وكرا للإرهابيين وانضمام محمود عزت للجماعة
المالية والاستثمار تؤكدان استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية طوال أيام العام
رمضان مخزون استراتيجي من الخيرات.. أستاذ بأصول الدين يكشف أهداف "نورانيات قرآنية" على صدى البلد
نورانيات قرآنية.. أستاذ تفسير: نسلط الضوء على الدلالات التربوية والقيم السلوكية بالقرآن
قانون الإيجار القديم| إجراءات المالك حال رفض الإخلاء
دعاء استقبال شهر رمضان .. ردده يفتح أبواب السماء ويأتيك الخير من حيث لا تحتسب
حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية
برامج دينية مش موجودة في أي قناة.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد خلال رمضان | بث مباشر
فن وثقافة

مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الأولى.. والد دينا الشربيني يتبرأ منها وآسر ياسين يعانى من الطلاق

أوركيد سامي

عرضت قناة ON، الحلقة الأولى من مسلسل "اتنين غيرنا"، عبر شاشتها في تمام الساعة 7 مساءً، ضمن خريطتها لمسلسلات رمضان 2026.

تبدأ باحتفال دكتور جامعي يُدعى "حسن" الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، بعيد ميلاده بالتزامن مع الفنانة "نور أبو الفتوح"التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني.


ولكن يعكر صفو احتفال دينا الشربيني بعيد ميلادها، مذيعة تستعرض خلال تقريرها عن علاقتها بوالدها الذي تبرأ منها منذ طفولتها وهو ما يدفعها لأخذ بعض المهدئات.
وبمشهد كوميدي، تتصل والدة حسن بصديقه المذيع مروان رضا، أثناء تقديمه لحلقة على الهواء وتبلغه بأن صديقه يرغب في إلغاء موعده مع الطبيب النفسي، وتؤكد عليه باقناعه عن العدول عن ذلك وإخبار الطبيب بأنه طلق زوجته منذ 3 سنوات ولا يرغب في الدخول بعلاقات أخرى.
وعند وصول آسر ياسين لمكتبع، تتصل طليقته التي تجسد شخصيتها الفنانة هنادي مهنا به مكالمه فيديو لتحتفل معه رفقة نجلهما بعيد ميلاده.
وأثناء تصوير دينا الشربيني لأحد مشاهدها في عملها الجيد، تتصل والدتها لتخبرها بأن والدها فقل للمستشفى وتعرض لجلطه وتطلب منها تحويل أموال، وعند انتهاء المكالمة يظهر تأثرها الشديد.
وتذهب دينا الشربيني لزيارة والدها في المستشفي وتدخل غرفته للاطمئنان عليه، وتتذكر لحظة طرده لها من المنزل بسبب رغبتها في التمثيل.
وبالتزامن يذهب آسر ياسين، للطبيب النفسي ويطلب منه الجانب الخفي في حياته ليستعيد لحظة طلاقه وهو الأمر اللي وصفه بـ "بتر".


مسلسل "اتنين غيرنا"، يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول مدرب رياضي يعمل في مدرسة دولية يعيش حالة عزلة نتيجة ماضيه وعلاقاته، ثم يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تمر بأزمات شخصية، مما يشكل نقطة تحول في حياته وقصة تجمعهما بالرغم من الصعاب.

مسلسل "اتنين غيرنا"، بطولة الفنان آسر ياسين، دينا الشربيني، ناردين فرج، نور إيهاب، محمد السويسي، فدوى عابد، هنادي مهنا، سحر رامي، بسنت شوقي، صفوة، تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي.

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

إبراهيم عبد الجواد يكشف تفاصيل مشادة عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد

بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة

مع بداية شهر رمضان.. نصائح ذهبية من أستاذ علوم القرآن للآباء بشأن تربية الأبناء

أحمد موسى: نقدم برامج دينية متنوعة على صدى البلد في رمضان.. ونورانيات قرآنية يقدمه علماء الازهر

شريف المغربي : القدرة على الصبر والاستثمار طويل الأجل ساهمت في نجاح تصدير الموالح المصرية

بيدمر آثار الحلويات والدهون .. مشروب رمضاني مدمر للسكري والكوليسترول

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

