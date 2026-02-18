اتنين غيرنا يحتفل بأعياد ميلاد دينا الشربيني وآسر ياسين

احتفل مسلسل اتنين غيرنا في حلقته الأولى بأعياد ميلاد النجمين دينا الشربيني وآسر ياسين، حيث يؤدي النجمان شخصيتين من مواليد نفس اليوم في برج الجدي، وعلى لسان مذيع الراديو في المسلسل، فإن مواليد برج الجدي كاريزما جدًا ويتسمون بالعناد الشديد، وهو مفتاح شخصية النجمة نور أبو الفتوح (دينا الشربيني) ودكتور وكابتن حسن (آسر ياسين) في المسلسل.



اليوم الذي من المفترض أن يحتفل فيه الاثنان بعيد ميلادهما اتسم بالكثير من الدراما، فالنجمة نور أبو الفتوح تعاني من قلة النوم وكثرة العمل، بينما والدها الذي قاطعها منذ زمن، ذهب إلى المستشفى في حالة غيبوبة، لتصاب بقلق شديد وتحاول أن تعيد المياه إلى مجاريها مرةً أخرى، وبالرغم من احتفال عائلة حسن وفريق النادي بعيد ميلاده، إلا أنه كان مضطرًا للذهاب إلى الطبيب النفسي بسبب إلحاح والدته وصديقه، كما كان تواصله مع ابنه عبر الإنترنت كانت حزينة بسبب البعد بينهما، بينما في الوقت نفسه



اتنين غيرنا من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.



وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.